İdrar Örneklerinde Kansere Yol Açtığı Düşünülen Madde!

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, genellikle yabani otlarla mücadelede kullanıla tarım ilaçlarında kullanılan glifosat adlı ve kansere yol açtığı düşünülen bir maddenin idrar örneklerinin %80'inde bulunduğu ifade edildi.

Çok uzun zamandır tarımda çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçların insan sağlığına etkisi konusunda ise zaman zaman çekinceler ortaya çıkabiliyor. Bu çekinceler arasında başı çekenlerden biri de tabii ki harici kullanılan maddelerin kansere neden olup olmaması.

ABD'de Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yaptığı çalışmada durumun hiç de parlak olmadığını ortaya koydu. Katılımcı çocukların ve yetişkinlerin idrar örneklerinin yüzde 80'inde kansere neden olduğu şüphesiyle yakından incelenen glifosat bulunduğu açıklandı. Bu durum "tedirgin edici ve kaygı verici" şeklinde nitelendi.

Araştırma sonuçları endişe verici

Uzun yıllardır yapılan çalışmalarda idrar örneklerinde herbisit glifosatla karşılaşıldığı biliniyordu. CDC de bu çalışmada ABD'de insanların ne kadar glifosata maruz kaldığını ortaya çıkarmak için kolları sıvamıştı.

CDC bu çalışmada 2 bin 310 kişiden idrar örneği topladı. Üçte biri 6-18 yaş arası çocuklardan oluşan katılımcılardan alınan örneklerin 1885'inde glifosat izlerine rastlandı. Bu sonuçlar pek çok uzman tarafından rahatsız edici olarak değerlendirildi. 2015 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından bu madde kansere yol açan madde olarak tanımlansa da o dönemde bu karar destek görmemişti. Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda glifosatın kansere sebep olma olasılığını 'düşük' olarak nitelendirmişti.

Glifosat en çok yabani ot öldürücü olarak kullanılıyor. 1974 yılında tarımsal kimya ve biyoteknoloji firması Mosanto, Roundup adı altında markalaştıktan sonra kimyasalı evsel ve bahçe işleri için de kullanmaya başladı. Bu da glifosat kullanımını 200 kat arttırmıştı.

Son yıllarda genetik yapısı değiştirilmiş olan pek çok ürün bu ilaçlarla uyumlu yapıya sahip olunacak şekilde üretiliyor. Bu da glifosat miktarının özellikle ABD gibi ülkelerde çok yüksek oranlara çıkmasına neden oluyor.