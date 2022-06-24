Tarımın Geleceği İdrarımızda Saklı Olabilir: Peki Nasıl?

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen bir araştırma, insan idrarının tarımda verimliliği önemli ölçüde artırdığını gösterdi. Üstelik bu yöntem, gelişmiş ülkeler tarafından da denenmeye başladı.

Günümüzde bitki yetiştiriciliği için kaliteli gübrelere para harcanırken, çok uzun yıllar önce işler böyle yürümüyordu. İnsanların bitki yetiştiriciliğinde gübre amacıyla kendi idrarlarını kullandıkları biliniyordu. Peki, günümüzde genellikle olumsuz karşılanan idrarın gübre olarak kullanılması yöntemi, güncel şartlarda nasıl sonuçlar veriyor?

İşte bunun peşine düşen Nijer Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, bazı Asya bölgelerinde kullanılan bu yöntemin peşine düştü. Araştırma kapsamında bir grup Nijerli kadın, idrarlarının tarlalarda gübre olarak kullanılması için gönüllü oldu. Kadınlar, iki gruba ayrıldı ve bir grup gübre olarak idrar kullanırken, diğer grup bölgedeki geleneksel gübreleme yöntemlerini kullanmaya devam etti.

İdrar, geleneksel yöntemlere göre %30 daha yüksek verimlilik sağladı:

Fosfor, potasyum ve nitrojen içeren idrar, elbette öyle olduğu gibi bitkilere verilmedi. İdrarda bulunan patojenlerin yok edilmesi için idrar, iki ila üç ay boyunca 22 – 24 santigrat derece sıcaklıkta bulunan kutularda tutuldu. Kadınlar, araştırmanın ilk birkaç yılında idrarı organik gübre ile kullanmaya başladı. Burada başarı elde edilince bir sonraki aşamaya, yani sadece idrarı kullanmaya geçildi.

2014 ila 2016 yılları arasında yapılan toplam 681 gözlemde idrarın geleneksel yönteme göre verimi %30 oranında artırdığı keşfedildi. Hatta öyle ki farkı gören Nijerli tarımcılar, artık geleneksel yöntemlerden uzaklaşmaya ve sadece idrar kullanmaya başladı. Söz konusu araştırmanın sonuçları Temmuz 2021'de yayınlanmış olsa da bilim dünyasını şoke etmişti. Üstelik Şubat 2022’de yayımlanan bir araştırma, sürdürülebilirliğin artırılması için ABD, Avustralya ve İsveç’in de bu yöntemi denemeye başladığını gösterdi.