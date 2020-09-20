Ünlü aktör Idris Elba’nın başrolünde yer aldığı bir film olan The Take, 2016’da vizyonda adeta çakılmıştı. Yapım yıllar sonra Netflix’in en çok izlenen filmi olmayı başardı.

Hollywood’un önde gelen aktörlerinden Idris Elba, pek çok önemli yapımda yer almıştı. Bazı filmlerde büyük başarı yakalayan oyuncunun bazı filmleri ise gişede bekleneni vermekten oldukça uzaktı. Bunlardan biri de The Take olmuştu.

Gişede 14 milyon dolarda kalan yapım, aslında filmin kendisinden bağımsız nedenlerden dolayı sıkıntılar yaşamıştı. Gişede beklentileri karşılamayan film, yapımcılarının yüzünü Netflix’te en çok izlenen film olmayı başararak güldürdü.

En çok izlenen batık film

4 milyon dolara mal olan ve dünya çapında gişesi 14 milyon dolarda kalan The Take ya da bazı ülkelerdeki adıyla Bastille Day, aslında oldukça ilginç bir Avrupa yapımı casusluk ve aksiyon filmi olarak planlanmıştı. O günün şartlarında film, büyük sıkıntı yaşamıştı.

Filmde Amerikalı bir yankesici, içinde bomba olduğunu bilmediği bir çantayı çalıyordu. Boş bir yerde patlatılması için götürülen bombayı gören hırsız, bir an önce sorundan kurtulmak için bombayı çöpe atıyordu. Çöpte yaşanan patlama da 4 masumun ölmesine neden oluyordu.

Filmin buradan sonrasında aksiyon doruğa çıkarken, Fransız yetkililerin önünde iki büyük zorluk beliriyordu: Bir yandan terör soruşturmasını gerçekleştirip failleri bulması gereken polisler diğer yandan da sokakları savaş alanına çevirme riski bulunan İslam-karşıtı grupları durdurmaya çalışıyordu. Günü kurtarmak ise CIA ajanı Sean Briar’a (Idris Elba) kalıyordu. O dönemde Fransa'da yaşanan gerçek saldırılar nedeniyle film vizyona geç girmek ve de vizyondan erken çıkmak zorunda kalmıştı.

Elba James Bond olabilir mi?

Idris Elba ismi sık sık James Bond karakteriyle anılıyordu. Ünlü oyuncunun The Take’te gösterdiği performans, Elba’nın bu rolün altından kalkmakta zorlanmayacağını gösteriyor. Yine de Bond ikonik bir karakter ve belli bir şöhretin üstündeki neredeyse her oyuncu için birileri Bond yakıştırmasında bulunuyor.

Öte yandan Netflix’in izlenme rakamlarına baktığımızda bazı aktörlerin, örneğin Charlize Theron ve Idris Elba’nın genel olarak küçük ekranda daha fazla kişiyi etkilediğini görüyoruz. İzleyiciler bazı oyuncuları doğrudan para ödeyerek izlemeyi istemiyor olabilir.