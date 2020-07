Yakın zamanda çıkacak yeni James Bond filmiyle birlikte Daniel Craig’in dönemi sona ererken yeni James Bond hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre yeni James Bond olacağı düşünülen oyuncular arasına Idris Elba da eklendi.

Sinema tarihinin en uzun soluklu film serilerinden birisi olan James Bond, yakın zamanda 26. filmiyle karşımıza çıkacak. Filmde James Bond’u canlandıracak kişi ise yeniden Daniel Craig olacak. Fakat film, Daniel Craig’in James Bond’u canlandırdığı son film de olacak.

Tabii Daniel Craig’in artık James Bond’u canlandırmayacağı, 007’nin hikâyesinin burada bittiği anlamına da gelmiyor. James Bond serisi muhtemelen yeni bir ekiple ve yeni bir James Bond ile yeniden başlatılacak. Peki yeni James Bond kim olacak? Bu konuda bugün ortaya güçlü bir iddia atıldı.

Yeni James Bond Idris Elba olabilir:

Ladbrokes’un haberine göre James Bond rolünü oynaması düşünülen aktörler arasında başarılı oyuncu Idris Elba da bulunuyor. Üstelik Elba’nın James Bond’u oynama şansı, diğer düşünülen aktörlere göre bir hayli yüksek. Habere göre Idris Elba, 10’da 1 şansla James Bond rolünü oynayacak.

Idris Elba, diğer aktörlere göre daha yüksek bir şansa sahip olsa da Elba’dan da yüksek olasılığa sahip bazı aktörler bulunuyor. Bu aktörler arasında 2’de 1 şansla James Norton, 3’e 1 şansla Sam Heughan ve 5’e 1 şansla Elba’nın Thor’da birlikte oynadığı Tom Hiddleston bulunuyor.

Tabii Idris Elba ve James Bond’u oynaması düşünülen diğer oyuncularla ilgili ortaya atılan bu iddiaların kesinlik taşımadığını söylemekte fayda var. Yani şu an için James Bond’u hangi aktörün oynayacağı konusunda bir fikre sahip değiliz. Yine de James Bond adayları listesinde Idris Elba’yı da görmek oldukça sevindirici bir haber.

Daniel Craig’in son kez James Bond olarak karşımıza çıkacağı James Bond: No Time to Die ise 26 filmlik serinin en uzun filmi olarak karşımıza çıkacak. Film, iddialara göre şu an en uzun film olan Spectre’den yaklaşık yarım saat uzun; toplamda 2 saat 54 dakika olacak.