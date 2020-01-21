Vatandaşlar, doğal gaz faturalarını kara kara düşünürken, İGDAŞ’tan nefes aldıracak bir hamle geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki, doğalgaz faturalarına vade farksız taksit uygulaması başlattı.

Yeni yılın ilk ayını yavaş yavaş ardımızda bırakırken, vatandaşların faturalarla imtihanı ara vermeden devam ediyor. Yurdun dört bir yanında etkili olan soğuklar, en çok da doğalgaz faturalarını vuruyor. Öyle ki, kombilerin nasıl daha ekonomik olarak kullanılabileceğine dair aramalar Google’da tavan yapmış durumda.

Tam bu noktada İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ), soğuklarla birlikte artan tüketim miktarını göz önünde bulundurarak, doğalgaz faturalarına vade farksız taksit uygulaması başlattı. 13 bankanın katıldığı uygulama, faturalardan bunalan vatandaşlara biraz olsun nefes aldırabilir. Doğalgaz faturasına vade farksız taksit fırsatı, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.

İstanbul'da doğalgaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası başladı

Uygulama kapsamında bankaların sunduğu taksitlendirmeler şu şekilde

Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası: 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit

Kuveyt Türk Katılım Bankası: 100 TL- 2.000 TL arası 3 taksit

Vakıfbank: 100 TL- 20.000 TL arası faturalara vade farksız 3 taksit

Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank ve TEB: Alt sınır olmaksızın tüm faturalara vade farksız 2 taksit

QNB Finansbank: 3.000 TL’ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit

Halkbank: 100 TL-50.000 TL arası faturalara 4 taksit. Fakat Halkbank kredi kartıyla yapılan ödemeler yalnızca İGDAŞ veznelerinden vade farksız taksitlendirilebiliyor.

Uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz tüketimleri de artmaya başladı. Biz de abonelerimizin artan ısınma giderlerini kolayca ödemelerini sağlamak amacıyla taksit kampanyası başlattık. Bankalarla görüşmeler yaparak kampanyamıza katılımlarını sağladık. Amacımız, abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak" şeklinde konuştu.