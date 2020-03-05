IKEA, Kullen şifonyerlerinin küçük çocuklara zarar verebileceğini, hatta çocukları öldürebileceğini kabul ederek 800 bin ürününü geri çağırdı. Geri çağırma kararı, bazıları yaralanmayla sonuçlanan 6 şifonyer devrilmesi şikayeti üzerine alındı.

IKEA, küçük çocukların üzerine düştüğü zaman onları yaralayabilecek, hatta öldürebilecek bir ürününü daha geri çağırdı. 800 bin Kullen şifonyeri, bazıları yaralanmayla sonuçlanan 6 devrilme vakası göz önünde bulundurularak IKEA tarafından geri çağrıldı. Kullen şifonyeri, Nisan 2005 ve Aralık 2019 tarihleri arasında IKEA mağazalarında yaklaşık 60 dolara satılıyordu.

İsveçli şirketin, küçük çocuklara zarar verebilecek mobilya üretiminden daha önce de başı derde girmişti. 2016 yılında, 6 çocuğun üzerine düşerek onların ölümüne neden olan Malm şifonyerinin 29 milyonu IKEA tarafından geri çağrılmıştı. Geçen ocak ayında, Malm şifonyeri çocuklarını üstüne düşen ebeveynler tarafından açılan davada IKEA 46 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Şirketin hayvan mobilyaları da daha önce hayvanların ölümüne neden olmuştu.

IKEA'nın sicili güven vermiyor

IKEA, Kullen örneğinde şifonyeri duvara monte etmeyen müşterilerine ya ürünü bu şekilde kullanmayı bırakmalarını ya da geri göndermelerini tavsiye ediyor. IKEA geçtiğimiz yıl bir reklam kampanyasıyla birlikte bir uygulama yayınlayarak müşterilerini mobilyaları nasıl güvenli bir şekilde kuracaklarını öğrenmeye çağırmıştı. Bu tavsiyeler arasında, çocukların yaşına göre oda oda kurulum önerileri de yer alıyordu. Yine IKEA, ürünleri duvara monte etmek için ücretsiz teçhizatlar ya da evde kurulum için ücretsiz hizmet de sağlıyor.

IKEA sözcüsü, söz konusu şifonyerin 3 çekmeceli Kullen şifonyeri olduğunu ve duvara monte edilmesi halinde tehlike arz etmediğini söyledi. Bununla birlikte şirketin geçmişteki kötü sicili düşünüldüğünde, çocuklara zarar verme ihtimali bulunan mobilyaların üretiminin önlenmesine ilişkin atılacak adımlar konusunda soru işaretleri bulunuyor.

2017 yılında, IKEA'nın Hemnes şifonyerinin üzerine düşmesi sonucu 2 yaşındaki Connor DeLong yaşamını yitirmişti ancak şirket Hemnes şifonyerlerini geri çağırmamıştı. Aynı şifonyer, YouTube'da yayınlanan bir videoda, ikiz çocukların üzerine düşerken görülmüş ancak şans eseri bir yaralanma gerçekleşmemişti.