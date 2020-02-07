IKEA Ürün İsimlerinin Ardındaki Gizemli Sınıflandırma

İsveç kökenli mobilya mağazaları zinciri IKEA, minimalist ve işlevsel tasarımları ile milyonlarca insanın favorisi konumunda. Peki, mobilyada İskandinav stilinin en önemli temsilcilerinden biri olan IKEA’nın, ürünlerine isim verirken her zaman belli bir prensibi takip ettiğini biliyor muydunuz?

IKEA’nın ürünleri, kendileri kadar ilginç isimleri ile de dikkat çekiyor. Tamamı İsveççe kelimelerden oluşan ürün adları, aslında arkasında kimsenin bilmediği bir gizem taşıyor. Quartz’a göre markanın isimlendirme sistemi, disleksi ile mücadele eden ve ürün kodlarındaki sayıların sırasını hatırlamakta zorlanan IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad tarafından hayata geçirildi.

Örneğin; Halılara, Danimarka ve İsveç'teki şehirlerin adları verilirken, dış mekan mobilyalarına İskandinavya'daki adaların isimleri verilmiş. Raf ünitesi Expedit, İsveç dilinde “satış görevlisi” anlamına gelirken, sevilen kitaplık modeli Kallax ise adını İsveç'in kuzeyindeki bir kasabadan almış. IKEA’daki perde isimlerinin arkasında ise matematiksel terimler yer alıyormuş.

Oyuncak serisi Duktig “akıllı”, bir şarap kadehi serisi olan Storsint “muhteşem” ve fırın kabı serisi Sockerkaka ise “pandispanya” anlamına geliyormuş. Banyo ürünlerinin isimlerine ilham verenler ise nehirler ve göller.

İsveçli mobilya mağazaları zinciri, dünya çapındaki 389 mağazasında ürünlerinde aynı adları kullanıyor. Yani IKEA’nın isimlendirme politikası ülkeye, bölgeye veya başka herhangi bir faktöre göre değişkenlik göstermiyor. Hemen aşağıdaki listeden, IKEA ürünlerinin neye göre isimlendirildiklerini görebilirsiniz.

IKEA ürünlerinin isim sınıflandırması: