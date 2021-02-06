ASUS'un Republic of Gamers organizasyonuyla iş birliği yapan İsveçli mobilya üreticisi IKEA, yeni oyuncu mobilyalarını satışa sürdü.

ASUS'un şemsiyesi altında bulunan markalardan biri de, masaüstü bilgisayar oyuncu ekipmanları pazarının önde gelenlerinden olan Republic of Gamers. RoG şimdi de mobilya sektörünün devlerinden IKEA ile işbirliğine gitti ve yeni oyuncu mobilyalarına destek verdi.

İsveçli IKEA da, daha önce Animal Crossing temalı bir seri yapmış olmasına rağmen, ilk defa ürünlerini doğrudan "oyuncu" etiketi altında piyasaya sürdü. Bu seri ne yazık ki şu anda yalnızca Çin'de satışa çıkmış durumda. Fiyatları ise oldukça makul gözüküyor.

Her bütçeye göre ekipman

IKEA bu seride oldukça geniş bir ürün yelpazesi oluşturmuş durumda. İsveçli üreticinin irili ufaklı ekipmanlarının değeri 9 yuandan (yaklaşık 9,82 TL) binlerce yuana kadar değişiklik gösteriyor. Ayrıca tüm mobilyaların yanında 49 yuanlık (yaklaşık 53,5 TL) değerinde bir de fare altlığı hediye ediliyor.

IKEA'nın yeni ürün serisinde yer alan mobilyaların seri isimleri MATCHSPEL, UTESPELARE, UPPSPE, ve LANESPELARE olarak belirlenmiş durumda. Bu serideki ürünlerin büyük bir kısmının ortak özelliği ise havalandırmayı ön plana almaları. Ayrıca neredeyse her üründe oyuncu ekipmanlarında gördüğümüz kırmızı şerit yer alıyor.

İsveçli firma, seriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada amaçlarının, bilgisayar oyunculuğu yaşam tarzını evdeki diğer mobilyalarla kolayca birleştirebilmek olarak belirtti. Bu amaçla da RoG ile işbirliğine gittiler. Bilindiği üzere RoG'un da kendi oyuncu ekipmanları arasında sandalyeler gibi ürünler yer alıyor.

Geleneksel firmalar oyuncu pazarında

IKEA ile ASUS işbirliği, daha geleneksel ürünler üreten bir firmanın oyuncu pazarına yönelik girişimlerde bulunduğu ilk örnek değil. Yine de uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları edinme ihtimali pek çok oyunseverin göz ardı edemeyeceği bir fırsat olarak göze çarpıyor.

IKEA ve RoG işbirliğiyle üretilen mobilyalar şimdilik yalnızca Çin'de satışa sürülmüş durumda. Yine de mobilya devinin herkese hitap eden ana ürün serisini niş ürünlerle desteklediğini göz önüne alırsak, bu ekipmanları ülkemizde görme ihtimalimizin ortadan kalkmadığını söyleyebiliriz.