Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

IKEA, Gören Herkesin Evinde İsteyeceği Donut Şeklinde Akıllı LED Lambalarını Tanıttı

IKEA, CES 2026'da sevilen donut lambalarının yeni bir versiyonunu tanıttı. Bu sefer LED lambalar akıllı bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

IKEA, Gören Herkesin Evinde İsteyeceği Donut Şeklinde Akıllı LED Lambalarını Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, bugün sona erecek. Etkinlik boyunca her alandan teknoloji devlerinin yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmaya başladığını görmüştük. Ancak sadece teknoloji devleri değil, farklı şirketler de etkinlikte yer alıyordu. En önde gelen mobilya perakendecilerinden IKEA da bunlardan biriydi. Firma, ilk kez CES’te yerini aldı.

IKEA, CES’te teknolojilerle donattığı ürünlerini tanıttı ve hayal kırıklığı yaratmadı. Bunlardan biri Hollandalı sanatçı ve tasarımcı Sabine Mercelis ile birlikte yeniden hayal edilen şirketin ikonik “donut lambası” Varmblixt lambalarıydı.

Karşınızda akıllı donut lambalar!

lamp

İlk olarak 2023’te çıkan bu donut lambalar, kısa sürede dünya çapında büyük ilgi görmeyi başarmış ve çok sayıda satmıştı. Şimdi ise şirket Sabine Mercelis’in tasarımcılığını ve yeni teknolojileri bu lambaya getirerek etkileyici ürünler ortaya çıkardı ve CES’te bu ürününü resmen sergiledi.

Yeni Varmblixt akıllı lambalar, kısılabilir ve renk değiştiren bir ampulle birlikte sunulacak. Ayrıca kumandayla 12 önceden ayarlanmış renk arasında geçiş yapabildiğiniz mat beyaz bir cam yüzeyle gelecek. Lambayı IKEA Home Smart uygulamasına bağlayıp buradan farklı farklı renk seçeneklerine erişme, aydınlatma seviyesini ayarlama gibi özellikler kullanılabilecek.

2

Beyaz LED ışıklandırmayla gelen akıllı donut lambalar Nisan 2026’dan önce çıkış yapmayacak ve 99,99 dolarlık fiyata sahip olacak. Ayrıca bir sarkıt lamba da geliyor. Onun fiyatı ise 149,99 dolar olarak açıklandı.

Blade Runner Gerçek Oldu: Razer, Hologram Yapay Zekâ Arkadaşı Project Ava'yı Tanıttı Blade Runner Gerçek Oldu: Razer, Hologram Yapay Zekâ Arkadaşı Project Ava'yı Tanıttı
CES

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim