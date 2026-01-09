IKEA, Gören Herkesin Evinde İsteyeceği Donut Şeklinde Akıllı LED Lambalarını Tanıttı

IKEA, CES 2026'da sevilen donut lambalarının yeni bir versiyonunu tanıttı. Bu sefer LED lambalar akıllı bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, bugün sona erecek. Etkinlik boyunca her alandan teknoloji devlerinin yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmaya başladığını görmüştük. Ancak sadece teknoloji devleri değil, farklı şirketler de etkinlikte yer alıyordu. En önde gelen mobilya perakendecilerinden IKEA da bunlardan biriydi. Firma, ilk kez CES’te yerini aldı.

IKEA, CES’te teknolojilerle donattığı ürünlerini tanıttı ve hayal kırıklığı yaratmadı. Bunlardan biri Hollandalı sanatçı ve tasarımcı Sabine Mercelis ile birlikte yeniden hayal edilen şirketin ikonik “donut lambası” Varmblixt lambalarıydı.

Karşınızda akıllı donut lambalar!

İlk olarak 2023’te çıkan bu donut lambalar, kısa sürede dünya çapında büyük ilgi görmeyi başarmış ve çok sayıda satmıştı. Şimdi ise şirket Sabine Mercelis’in tasarımcılığını ve yeni teknolojileri bu lambaya getirerek etkileyici ürünler ortaya çıkardı ve CES’te bu ürününü resmen sergiledi.

Yeni Varmblixt akıllı lambalar, kısılabilir ve renk değiştiren bir ampulle birlikte sunulacak. Ayrıca kumandayla 12 önceden ayarlanmış renk arasında geçiş yapabildiğiniz mat beyaz bir cam yüzeyle gelecek. Lambayı IKEA Home Smart uygulamasına bağlayıp buradan farklı farklı renk seçeneklerine erişme, aydınlatma seviyesini ayarlama gibi özellikler kullanılabilecek.

Beyaz LED ışıklandırmayla gelen akıllı donut lambalar Nisan 2026’dan önce çıkış yapmayacak ve 99,99 dolarlık fiyata sahip olacak. Ayrıca bir sarkıt lamba da geliyor. Onun fiyatı ise 149,99 dolar olarak açıklandı.