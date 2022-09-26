Bilim insanları, günde ortalama 40 gram alkol tüketen 60 yaş üzeri kişilerin daha az bunama riskine sahip olduğunu ortaya koydu.

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırmaya devam eden bilim dünyası, bugüne kadar alkolün hem faydalı, hem de zararlı bir şey olduğuna dair pek çok araştırma yayımladı. Bu araştırmalar arasında geçtiğimiz haftalarda bir yenisi daha katıldı.

Avustralyalı bilim insanları, alkol ve bunama arasındaki ilişki üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar, ortalama 2 bardak birada bulunan alkol kadar alkol tüketiminin bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Hiç alkol tüketmemek, bunama riskini artırabiliyor:

Bilim insanları, çalışmalarında ortalama yaşı 71,8 olan yaklaşık 25 bin kişinin verilerinin bulunduğu 15 eski çalışmadan faydalandı. Bu kişilerin alkol tüketim alışkanlıkları ve bunama oranlarını göz önüne alındığı çalışmada hiç alkol tüketmeyenlerde bunamanın daha fazla görülebildiği ortaya çıktı.

Üstelik aradaki fark az buz da değildi. Çalışmalar kapsamında 4-40 yıl boyunca takip edilen bu kişilerden 2.124’ünün sonradan bunamaya yakalandıkları görüldü. Hiç içki içmeyenlerin günde ortalama 40 gram (yaklaşık 2 bira) alkol tüketenlere göre %38 oranda daha fazla bunama riskine sahipti. Daha az alkol tüketenler bile hiç tüketmeyenlere göre %22 oranda daha az riskliydi. Aşırı alkol tüketenlerdeyse bu oran %19 idi.

Sonuçlar, alkol tüketiminin bunamaya karşı faydalı olduğunu gösterse de elbette alkolün birçok zararı da bulunuyor. Özellikle aşırı alkol tüketimi her yıl binlerce kişinin canına mâl olurken, ortalama düzeyde alkol tüketimi bile farklı tehlikelere ve sonuçlara yol açabiliyor.