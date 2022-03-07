Günde İki Bardak Bira, 10 Yıllık Yaşlanmaya Bedel

Pennsylvania Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği geniş çaplı yeni bir araştırma, düzenli alkol tüketiminin beyne verdiği zararı ortaya koydu. Kişinin her gün tükettiği alkol miktarı arttıkça beynin hacminin daha da küçüldüğü görülürken, ikili arasındaki orantı doğrusal değildi.

Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, ölçülü düzeyde alkol tüketiminin sağlığa belli başlı faydalarının olduğunu ortaya koydu. Biranın iltihap ve böbrek taşı oluşumunu engellediği, kemikleri güçlendirdiği ve kalbe fayda sağladığı bilinirken, şarabın da diyabeti önleyici etki sağladığı kanıtlandı. Fakat yapılan yeni bir araştırma, alkol tüketiminin endişe verici bir zararını ortaya koydu. Araştırma, küçük çaplı bir araştırma da değildi.

Pennsylvania Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni araştırma, toplamda 36 bin 678 bireyin beyin MRI’larının incelenmesiyle gerçekleştirildi. Orta yaşlı ve daha yüksek yaştaki bireylerin incelendiği araştırma, düzenli olarak günde iki bira veya iki kadeh şaraba eşdeğer alkol tüketiminin beyinde 10 yıl yaşlanmaya eşdeğer hasara ve beynin hacmini kaybetmesine neden olduğunu gösterdi.

Alkol tüketimi arttıkça beyne verilen zarar da arttı

İncelenen birey sayısıyla önceki benzer çalışmalardan çok daha kapsamlı olan bu çalışma, alkolün beyne verdiği zararı aşama aşama gösterdi. Buna göre 0 alkol tüketiminden günde yarım bardak biraya denk gelen alkol tüketimine geçiş yapmak, beyin hacmini 6 aylık yaşlanma süresi kadar küçültüyordu. Üstelik etki, alkol tüketimi arttıkça doğrusal bir şekilde artış göstermiyordu.

Günde yarım bardak biradan bir bardak bira kadar alkol tüketimine başlamak, beynin hacmini yaklaşık 2 yıllık yaşlanmaya eşit şekilde küçültüyor. Alkol, bir buçuk bardak biraya eşdeğer düzeye getirildiğinde bu etki 3,5 yıllık yaşlanmaya çıkıyor. Günde iki bardak veya daha fazla biraya eşdeğer alkol tüketimiyse 10 yıllık yaşlanma etkisi gösteriyor.

Öte yandan araştırma, yalnızca korelasyona dayalı olduğundan kişilerin hayatlarına etki eden diğer faktörleri ele almıyor. Araştırma, bireyleri yalnızca ‘alkol tüketen’ kalemiyle inceledi. Bu da sonuçların tamamen tutarlı olmayabileceği anlamına geliyor.

