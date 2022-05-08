İki Galaksinin Etkileşimini Gösteren Bir Görsel Paylaşıldı

İki galaksinin kozmik dans pistinde 'birbirine karıştığı' anın görüntüsü paylaşıldı. Etkileşime giren iki galaksinin, Dünya'nın 60 milyon ışık yılı uzağında yer aldığını ifade ediliyor.

Gezegenimiz dışında var olan uçsuz bucaksız, sonsuz evrenin büyüleyici görüntüleri karşısında nutku tutulmayanınız yoktur diye diye düşünüyoruz. İster bir galaksinin, ister bir yıldızın ya da kara deliğin fotoğrafı olsun; uzaydan gelen görüntüler her zaman biz insanları etkilemeyi başarmış ve bu koskoca evrendeki yerimizin ne olduğunu sorgulatmıştır.

Şimdiyse bu görüntülere bir yenisi daha eklendi. Yeni paylaşılan ve iki galaksinin birbiriyle etkileşime girdiği anları gösteren söz konusu görsel, biz fark etmesek de küçük gezegenimizin dışında ne büyük olayların yaşandığını bir kez daha bizlere gösterdi.

Dünya'dan 60 milyon ışık yılı uzakta gerçekleşen 'galaksilerin dansı'

Dev galaksiler birbirleriyle etkileşime geçerek birleştiklerinde son derece çılgın şeyler meydana gelir. Yukarıda görmüş olduğunuz bu iki galaksi de, yarım milyar yıldan daha az bir süredir devam eden bir ‘kozmik dansta’ birbirine kenetlenmiş gibi gözüküyor.

Bu galaksiler arası dans pistinde meydana gelen her bir dönüşte galaksiler; birbirlerini kalıcı olarak değiştirirler. Dans tamamlandığında ise bu iki galaksi, tek bir dev galaksiyi oluşturmak üzere birleşir.

Şili'deki 4 metrelik Blanco Teleskobu tarafından yakalanan görüntüdeki söz konusu galaksilerden yavaş yavaş çözünür gibi duran büyük olanı NGC 1512 galaksisiyken, küçük olan NGC 1510 isimli bir cüce merceksi galaksidir. Horologium takımyıldızı yönünde bulunan bu iki galaksi, bizlerden yaklaşık olarak 60 milyon ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.

Peki, iki galaksi birleştiğinde ne olur?

Galaksiler uzayda birbirlerinden oldukça uzak konumlarda bulunurlar; ancak kozmik zaman boyunca yavaş yavaş birbirleriyle etkileşime girerler. Galaksilerin değişmesi ve gelişmesi, bu etkileşimler sayesinde gerçekleşir. Aslına bakacak olursanız, Dünya'nın içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisi de başka galaksilerle etkileşime girer. Hatta galaksimizin şu an bile bazı cüce galaksileri yutarak bu galaksilerde bulunan yıldızları kendi popülasyonuna kattığı söylenebilir.

NGS 1510 ve NGC 1512’nin görüntülenen etkileşimi de bu süreçte neler olduğunun güzel bir örneğidir. Bu etkileşim sırasında iki galaksinin birbirlerine olan çekimsel atraksiyonları, özellikle de daha büyük galaksinin dış sarmal kollarında büyük yıldız oluşum dalgaları meydana gelmesini teşvik etmiştir. Bunun sonucunda ise gökbilimciler tarafından ‘yıldız patlamaları’ olarak adlandırılan olay meydana gelmiş ve burada oluşan sıcak, genç yıldızlardan da uzun, mavi diziler uzaya sıçramıştır.

Bu görsel, aslında karanlık madde üzerine daha geniş çaplı bir araştırmanın küçük bir parçası

Bu galaktik dans sahnesi, Karanlık Enerji Araştırması kapsamında geliştirilen Karanlık Enerji Kamerası (DECam) ile donatılmış Blanco Teleskobu tarafından çekilen daha büyük bir görüntünün parçası olarak elde edildi. Söz konusu araştırmanın asıl amacı, evrenin genişlemesini hızlandıran karanlık enerjiye dair daha fazla bilgi elde etmektir.

6 yıl süren araştırma kapsamında DECam, güney göklerinin 5.000 derece karesi boyunca yaklaşık 300 milyon gökada hakkında veri toplamayı başardı. İşte galaksilerin etkileşimini gösteren bu görüntü de, araştırmada elde edilen detaylı görsellerden birisidir. Hatta eğer görsele daha yakından bakacak olursanız, etkileşim halindeki iki gökadanın arka planını oluşturan, daha da uzakta bulunan gökadaları görebilirsiniz.