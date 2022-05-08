NASA'dan bilim insanları, bir kara deliğin çıkardığı sesi kaydetti. YouTube üzerinden paylaşılan ses kaydı için bilim insanlarının yıllardır uğraştığı belirtildi.

Doğanın da kendi içerisinde iletişim kurmak için bir dilinin olup olmadığı uzun zamandır bilim insanlarının aklını kurcalayan bir soru. Daha öncesinde araştırmacılar, balıkların da bizler gibi iletişim kurmak için sık sık seslere başvurduğuna dair bazı bilgiler elde etmiş; mantarların da konuşmak için kendilerine özgü bir dili olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi de NASA’dan bilim insanları, kara deliklerin çıkardığı oldukça ürkütücü sesleri kaydetmeyi başardı. NASA’nın resmi YouTube sayfasında paylaşılan ses kaydında duyulan ve gökbilimcilerin 2003 yılından beri üzerinde çalıştığı Perseus Gökada Kümesi’nde bulunan kara deliğin çıkardığı sesler, doğanın ve evrenin en az biz insanlar kadar ‘canlı’ olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekip, yıllar süren çalışmanın ardından kara delikten gelen sesi insanların duyabileceği bir hale getirdi

Paylaşılan ses kaydında, kara delik tarafından gönderilen basınç dalgalarını bir notaya çevirmek için ultrasonik ses dalgaları, yani ‘sonifkasyon’ kullanıldı. Konuya dair yaptığı açıklamada NASA, uzayda herhangi bir ses olmadığına dair yaygın yanılgının sadece ses dalgalarının geçmesi için uygun ortamı sağlamayan uzay boşluğu için geçerli olduğunu belirtti. Öte yandan bir galaksi kümesinin içinde yüzlerce hatta binlerce galaksiyi çevreleyen gaz olduğu gerçeği, bu ortamın sesin var olması için uygun olduğu anlamına geliyor.

Tabii uzaydaki cisimlerin çıkardığı seslere ulaşmak; Dünya ortamında var olan canlıların çıkardığı sesleri algılamaktan çok daha zor. Kara deliğin sesini kaydetmek için Chandra X-Ray Gözlemevi de, sadece bu 34 saniyelik klibi oluşturmak için yıllardır uğraşıyor.

1999 ve 2009 yılları arasında kara deliği gözlemleyen araştırmacılar, daha sonrasında buradan elde ettikleri ses dalgalarını insanların duyabileceği şekilde yeniden biçimlendirdi. Sesleri gerçek perdelerinin üzerinde 57 ve 58 oktav ile ölçeklendiren ekip, bu başarıyı elde etmek için toplam gözlem süresinde 416 saatten fazla zaman harcadı.

İşte evrenin en gizemli nesnelerinden olan kara deliklerin büyüleyici sesi