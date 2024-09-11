arabam.com, ağustos ayında ikinci el pazarındaki ilan verilerini analiz etti.

Otomobil satışı odaklı olarak ülkemizde kurulan ilk internet platformu olan arabam.com, ilan fiyatları baz alarak fiyat endeksi oluşturuluyor. Platformun fiyat endeksine göre geçtiğimiz ay ikinci el otomobil pazarında fiyatlar, reel fiyatlar açısından yılın en düşük noktasına geriledi.

arabam.com'un ilan fiyatlarına göre oluşturduğu endekste otomobil fiyatlarının yataya yakın seviyede küçük bir artış gösterdiği dikkat çekti. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlara baktığımızda ise ikinci el pazarında fiyatlar, bir önceki aya kıyasla %2,1 oranında düşmüş durumda.

Ortalama ilan fiyatı 680 bin 584 lira

İlan fiyatlarına bakılığında ortalama ilan fiyatının 680 bin 584 lira olduğu dikkat çekerken, ayrıca 5 yaşa kadar olan araçların ilanlarının %2,4, otomatik vitesli araçların ilan oranının da %6 arttığı dikkat çekti. Geçtiğimiz ay ilanlarda en çok görülen markalar ise sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.

Ağustos ayında değeri 500 bin TL'ye kadar olan otomobillerin ilan oranı %2,8 azalırken değeri 1 milyon TL ve üstü olan araçların ilanlarının oranı %3,2 arttı. Bu da piyasadaki değişimleri ortaya koymuş oldu.

İlanlardaki otomatik vitesli araçların oranı da artış gösterirken düz vitesli araçların oranı da hâliyle düşüş gösterdi. Yarı otomotik vitesli araçların ilan oranları da bu düşüşten nasibini aldı ve %13,4'ten %10,3'e geriledi.