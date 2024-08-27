Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ikinci el otomobil sektöründe bazı değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme, vatandaşı korumayı amaçlıyor.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, otomobil alım satımı ile uğraşanlar ile galerilecileri ilgilendiren bir karar yayımlandı. "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile vatandaş, bir nebze daha güvence altına alındı. Zira düzenleme hem satıcılara hem de ekspertiz şirketlerine bazı yeni yükümlülükler getirdi.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemedeki en önemli husus, yetki belgesi meselesi. Artık otomobil alım satım işi yapacak olan herkesin yetki belgesi alması gerekecek. Bu doğrultuda; bir yıl içerisinde 3 veya daha fazla otomobil alım satımı yapan herkes, galerici olarak kabul edilecek ve bu bireylerin yetki belgesi alması zorunlu olacak. Aksi takdirde cezai işlemler yapılacak.

İstenilen her yere oto galerici açılabilecek

Düzenleme kapsamında hayata geçen hususlardan bir tanesi de oto galerilerin yerleri ile ilgili. Daha önce bir oto galeri açmak isteyen vatandaşın iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekiyordu. COVID-19 döneminde esnetilen karar, bugün yayımlanan düzenleme ile tamamen kaldırıldı. Yani vatandaş, artık dilediği yere otomobil galerisi açabilecek.

İkinci el otomobiller garanti kapsamına alınacak

Yeni düzenleme ile sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altında olan otomobiller, motorları, şanzımanları ve elektronik sistemleri açısından garanti altına alınacaklar. Bu garanti süresi satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre olacak. Üretici tarafından yenilenerek satılan ikinci el otomobiller ise bir yıl veya yirmi bin kilometre garantili olacak. Ancak bir otomobilin zaten üretici garantisi devam ediyorsa bu madde uygulanmayacak.

Ekspertiz şirketleri, verdikleri rapordan sorumlu olacak

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, oto ekspertiz şirketlerini de sorumlu hâle getirdi. Firmalar bundan sonra verdikleri raporun arkasında durmak zorunda olacaklar. Aldatıcı veya hatalı rapor hazırlayan firmaların yetki belgeleri iptal edilecek ve bir yıl süre ile de yeniden yetki belgesi verilmeyecek.

Düzenlemenin tamamına ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.