ABD'de faaliyet göseren bir ikinci el dükkanında sergilenen kafatasının gerçek bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Kafatası, Cadılar Bayramı dekorasyonu olarak satılıyordu.

ABD'de ikinci el ve rehinci dükkanları oldukça popüler, hatta sırf bu türden işletmelere odaklanan çok sayıda program da bulunuyor. Bu programların büyük kısmında dükkanlara garip garip şeyler getiriliyor, her ne hikmetse dükkanları işletenler de ya o konuda çok bilgili çıkıyorlar ya da çok bilgili birini tanıyorlar. Gelişigüzel şekilde bir şeyler alırlarsa ne olacağını ise yine ABD'de yaşanan bir olayda görüyoruz.

Florida'daki bir ikinci el mağazasına yıllar önce getirilen ancak yeni raflara çıkan bir kafatası dekorunun pek de dekor olmadığı, gerçek bir kafatası olduğu ortaya çıktı. Bu durumu, şans eseri o mağazadan alışveriş yapan bir antropolog keşfetti.

Gerçek kafatasıyla evinizi süslemek istemez misiniz?

Kafatasının gerçek olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte yetkililer mağazaya çağrıldı. Lee County Şerif Ofisi'nden yapılan basın açıklamasına göre olayla ilgilenmek üzere bir dedektif ekibi devreye girdi ve kafatasını mağazadan teslim aldı. Yapılan incelemelerde kafatasının gerçek bir insana ait olduğu doğrulandı.

Mağaza sahibi ise polise verdiği ifadesinde kafatasını yıllar önce aldıkları bir depoda bulduklarını söyledi. Polisler bu kafatasının herhangi bir şüpheli olayla bağlantısı olmadığını düşünüyor olsa da kafatasını incelenmesi için yerel uzmanlara gönderdikleri belirtiliyor. Florida'da insanların organlarını, dokularını ya da kemiklerini bilerek satmanın yasal olmadığının altı çizilirken, konuyla ilgili incelemeler de sürüyor.

Daha önce de Goodwill adlı benzer bir mağazada da bağış kutusundan gerçek bir insan kafatası çıkmıştı. O kafatasına da polisler el koymuş ve incelemelere başlamıştı.