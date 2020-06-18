İkinci El Otomobil Satışlarında EFT Dolandırıcılığı

Son dönemde daha da fazla konuşulmaya başlanan ikinci el otomobil pazarında şimdi de yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Saat 17:00’den sonra satın alacakları araç için EFT yapan dolandırıcılar, aracın satış belgesini noterden aldıktan sonra EFT’yi iptal ediyorlar.

İkinci el otomobil fiyatlarında son dönemde yaşanan astronomik artış, ikinci el otomobil piyasasının gündemden düşmemesine neden oluyor. Fiyatların aşırı yükselmiş olması, dolandırıcıların da bu pazara ilgi duymasına neden oluyor.

İkinci el otomobil dolandırıcıları, bir aracı satın almak üzere satıcıyla anlaştıktan sonra aracın ücretini para aktarım işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği saat 17:00’den sonra EFT yapıyorlar. Aracı satan tarafa, ‘parayı aktardım ama sistemde sorun var’ gibi bir bahane sunan dolandırıcılar, EFT işlemine ait ekran görüntüsünü araç satıcısına gönderiyor. Noterdeki satış işlemleri gerçekleştirildikten sonra ise dolandırıcılar, para aktarımı henüz gerçekleşmemiş EFT işlemini iptal ediyorlar.

İkinci el otomobil pazarında ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili açıklama yapan galerici Fahri Karlık, “Kötü niyetli insanlar araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. ‘Paramızı temin edip gelelim’ diyorlar. Saat 17.00’den sonra geliyorlar. Aracın 3’te 1 parasını veriyorlar. ‘Size EFT yapalım’ diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş gibi gösterip, aracın satışını alıp EFT’yi iptal ediyorlar. EFT işlemlerinde çok büyük problemler oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş gibi ancak sonra iptal ettiriyorlar” dedi.

Yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili olarak açıklama yapan bir başka galerici Ferdi Savaş ise araç satışı yapacak vatandaşların, hesaplarında parayı görmeden araçlarının satışını gerçekleştirmemesi gerektiğini söyledi. İkinci el otomobil piyasasında şu anda bir yoğunluk olduğunu söyleyen Ferdi Savaş, mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Savaş, ikinci el araç fiyatlarını şahısların artırdığını da sözlerine ekledi.

Dolandırıcılar, kopya ilanlarla satıcıları ağlarına düşürüyor

İkinci el otomobil satışı yapan Ferdi Karlık, ikinci el otomobil piyasasında görülen başka bir dolandırıcılık çeşidini de basınla paylaştı. Karlık, yeni dolandırıcılık çeşidinin hayali araç ilanları üzerinden kapora toplayarak yapıldığını söyledi.

Ferdi Karlık, “Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL ama kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp ilan koyuyor. ‘Ev aldığım için acil 85 bin TL’den satılık’ yazıyor. Çanakkale’den adres gösteriyor ancak müşteri aradığı zaman ‘Şu anda uygun değilim Ankara’dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok fazla arayan var bin TL kaparo bırakın’ diyor. Bu şekilde 20 kişiden biner TL toplayıp, haksız kazanç elde edip hattını iptal ettiriyor” dedi.

Aşırı yükselen ikinci el araç fiyatları, 6 aya dengelenebilir

İkinci el araç almak için galerileri dolaştığını söyleyen Samet Top, fiyatların önceki dönemlere göre çok yükseldiğini söyledi. Top, askere gitmeden önce aracını sattığını, şimdi aynı aracı almak istediğinde fiyatının 15 bin TL kadar artmış olduğunu gördüğünü ifade etti.

İkinci el otomobil pazarındaki fiyat yükselişini değerlendiren araç satıcısı Zekayi Akçimen, ikinci el piyasasındaki fiyatların en azından 6 ay süre boyunca normale dönmeyeceğini söyledi. Akçimen, “Bu işin ticaretini yapan kişiler kesinlikle yüksek fiyattan aldıkları araçları zararına vermez. Her ne kadar ÖTV düşse de aldığı fiyatın altına düşmez. Binici bazında ise kişi arabasının piyasası neyse alım satımına devam eder ama galerilerde düşmez” dedi.