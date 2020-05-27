Koronavirüs salgını sıfır araçlara erişimi zorlaştırırken, vatandaşlar ikinci el otomobillere daha çok yöneldi. Otomobil sektörünün en büyük veri şirketi Cardata, Türkiye'nin ikinci el araç piyasasında en çok tercih edilen modelleri sıraladı. Verilere göre ikinci elde en çok yerli üretim modeller tercih edildi.
Cardata'nın analizine göre Ocak-Nisan döneminde Renault, %15 pazar payıyla en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen, %13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken Ford, %11'lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, ikinci elde %10 pazar payı bulunan Fiat, %7 pazar payı bulunan Hyundai ve %6 pazar payı bulunan Toyota izledi.
Türkiye'nin en çok satan ikinci el otomobillerde Fiat Egea öne çıktı
Türkiye'nin en çok satan araçları listesinin ilk iki sırasını Fiat Egea modelleri oluşturdu. Renault Symbol ise onların hemen ardından ilk üç aldı. Toplamda 20 modelin yer aldığı güncel listede yer alan araçların tamamı dizel ve sedan araçlardan oluşuyor. Listenin %35'inde ise otomatik vitesli araçlar var.
İkinci el araç pazarındaki yaş dağılımına bakılacak olursa, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların %39'unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, %22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaşındaki ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının %8'ini oluşturdu.
Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobiller
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Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 Easy
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Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 Easy
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Renault Symbol 1.5 DCI 2016 Joy
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Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 Pop
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Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 Comfortline
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Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 Comfortline
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Renault Megane 1.5 DCI 2017 Touch
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Fiat Egea 1.4 Fire 2019 Easy
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Renault Clio 1.5 DCI 2016 Joy
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Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 Comfortline
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Ford Focus 1.6 TDCI 2015 Trend X
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (110 HP)
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Renault Symbol 1.5 DCI 2017 Joy
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Ford Focus 1.6 TDCI 2016 Trend X
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Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 AMG
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (90 HP)
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Peugeot 301 1.6 HDI 2017 Active
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Icon
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Peugeot 301 1.6 HDI 2016 Active
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Ford Focus 1.6 TDCI 2017 Trend X