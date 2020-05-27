Cardata, Türkiye'de ikinci el olarak en fazla satılan otomobil modellerini açıkladı. Fiat Egea modellerinin başı çektiği listede yerli üretim otomobiller öne çıktı. Reanult ise pazar payında ilk sıraya yerleşti.

Koronavirüs salgını sıfır araçlara erişimi zorlaştırırken, vatandaşlar ikinci el otomobillere daha çok yöneldi. Otomobil sektörünün en büyük veri şirketi Cardata, Türkiye'nin ikinci el araç piyasasında en çok tercih edilen modelleri sıraladı. Verilere göre ikinci elde en çok yerli üretim modeller tercih edildi.

Cardata'nın analizine göre Ocak-Nisan döneminde Renault, %15 pazar payıyla en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen, %13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken Ford, %11'lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, ikinci elde %10 pazar payı bulunan Fiat, %7 pazar payı bulunan Hyundai ve %6 pazar payı bulunan Toyota izledi.

Türkiye'nin en çok satan ikinci el otomobillerde Fiat Egea öne çıktı

Türkiye'nin en çok satan araçları listesinin ilk iki sırasını Fiat Egea modelleri oluşturdu. Renault Symbol ise onların hemen ardından ilk üç aldı. Toplamda 20 modelin yer aldığı güncel listede yer alan araçların tamamı dizel ve sedan araçlardan oluşuyor. Listenin %35'inde ise otomatik vitesli araçlar var.

İkinci el araç pazarındaki yaş dağılımına bakılacak olursa, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların %39'unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, %22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaşındaki ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının %8'ini oluşturdu.

Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobiller