Eylül 2024 dönemine ilişkin ikinci el otomobil pazarı verileri yayımlandı. Paylaşılan rakamlar, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarının hareketlenmeye başladığını gözler önüne seriyor.

Türkiye'de otomobil sektörünün nabzını tutan köklü firmalardan EBS Danışmanlık, ikinci el otomobil pazarı ile ilgili güncel verilerini yayımladı. Noterlerde gerçekleştirilen verilerden yola çıkan EBS Danışmanlık'ın raporuna göre Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı, bir nebze de olsa hareketlenmiş durumda.

Eylül 2023, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı için kritik bir dönem oldu. Zira o tarih itibarıyla ikinci el pazarında durulma başladı. Pazardaki daralma tam 9 ay boyunca, yani Temmuz 2024'e kadar devam etti. Paylaşılan veriler, ikinci el otomobil pazarının 3 aydır büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Türkiye'deki ikinci el otomobil pazarının dönemsel olarak değişimi şöyle:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, Eylül 2024'te 658 bin 566 adet ikinci el otomobil devri gerçekleştirildi. Bu rakam, Eylül 2023'e kıyasla yüzde 38,87 fazlaydı. Ayrıca Eylül 2024'te yılın en hareketli dönemi yaşandı. Paylaşılan son verilerle Ocak-Eylül 2024 döneminde 5 milyon 118 bin 937 adet ikinci el otomobil devri gerçekleştirildiği kayıtlara geçmiş oldu.

EBS Danışmanlık'tan Erol Şahin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

İkinci Ele Can Geldi



2023 Eylül ayında başlayıp 9 ay boyunca süren daralma Temmuz ayı ile son bulmuştu. Artış Ağustos ayından sonra Eylül ayında da devam ediyor...



Eylül ayında resmi noter devrine göre ikinci el otomobil pazarı 2023 yılı aynı aya göre %38,87 büyüyerek 658 bin adeti aştı...



İlk 9 ay sonunda pazar %7,13 kayıpla 5 milyon 118 bin adete gerilerken, Pazarda ki kümele kayıp ilk 9 ayda 392 bin adeti, son 12 ayda ise 785 bin adeti aşıyor...

Türkiye'de en çok satan otomobiller için: