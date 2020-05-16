1 Milyar İnsan 'Yaşanmaz' Sıcaklıklara Maruz Kalacak

Bilim insanları tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, en iyi senaryo kapsamında önümüzdeki 50 yıl içerisinde 1,2 milyar insan 'yaşanmaz' sıcaklıklara maruz kalacak. En kötü senaryodaysa, dünya nüfusunun üçte biri Sahra bölgesindeki sıcaklıklarda yaşamak zorunda kalacak.

İnsanlığın önündeki en önemli sorunlardan biri olan iklim değişikliğinin daha önce düşünüldüğünden daha sert, daha kapsamlı ve daha erken dünyamızı vuracağı ortaya çıktı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, küresel sıcaklıkta her yeni 1 derecelik artış durumunda 1 milyar insanın yerinden olacağını ya da katlanılmaz bir sıcaklıkta yaşamaya mecbur kalacağını gösteriyor.

Salınımların hızlandığı en kötü senaryoya göre, şu anda dünya nüfusunun üçte birinin yaşamakta olduğu bölgeler 50 yıl içerisindeki Afrika'daki Sahra bölgesindeki sıcaklarda yaşamak zorunda kalacak. En iyimser senaryoda bile 1,2 milyar kişi, yaklaşık 6.000 yıldır insanlığın tadını çıkardığı 'iklim konumu'nun dışarısında yaşamak zorunda kalacak. Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların kendilerinin 'ağzını açık bıraktığını' çünkü kendi türümüzün bu kadar kırılgan olmasını beklemediklerini belirttiler.

Ortalama insan için sıcaklık 7,5 derece artacak

İnsanlığın büyük çoğunluğu, her zaman yıllık sıcaklıkların 6 ila 28 derece arasında değiştiği bölgelerde yaşayageldi. Bu aralık aynı zamanda insan sağlığı ve gıda üretimi için de ideal sıcaklıklara tekabül ediyor. Ancak bu hoş sıcaklıklar insanların neden olduğu iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle değişiyor ve yakında, çalışmanın sahibi bilim insanlarının da belirttiği gibi 'neredeyse yaşanmaz' seviyeye gelecek.

İnsanlık, sıcaklık değişimine özel olarak daha hassas tepki veriyor çünkü sıcaklık karada okyanuslara göre daha hızlı değişiyor ve biz de karada yaşıyoruz. Bunun yanı sıra, gelecekteki nüfus artışının halihazırda sıcak bölgeler olan Asya ve Afrika'da gözlemleneceği de bilinen bir gerçek. Bu demografik faktörler nedeniyle, küresel sıcaklık bu yüzyılın sonunda beklendiği gibi 3 derece arttığı takdirde ortalama insan 7,5 derecelik bir sıcaklık artışına maruz kalacak.

Bu seviyeye gelindiğinde, dünya nüfusunun yüzde 30'u aşırı sıcaklarda yaşamaya başlayacak. Bu sıcaklık, ortalama 29 derece olarak tespit edilmiş durumda. Bu koşullar şimdilik Afrika'daki Sahra'nın en kavrulmuş bölgelerinde ölçülen ortalama sıcaklığa tekabül ediyor. Bununla birlikte sıcaklığın 3 derece artması durumunda Hindistan'daki 1,2 milyar kişi, Nijerya'daki 485 milyon kişi ve Pakistan, Endonezya ve Sudan'ın her biri 100 milyonun üzerindeki nüfusları bu kapsama girecek. Tüm bunlara göç baskısı ve gıda üretimindeki zorluklar da eklenecek.