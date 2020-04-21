Türkiye, Yeni Böcek Türlerinin İstilasına Uğrayabilir

Dünyadaki pek çok ülke gibi koronavirüs salgını ile mücadele eden Türkiye, bir başka krizle daha karşı karşıya kalabilir. Ordu Üniversitesi’nden (ODÜ) Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'nin daha önce görmediği böcek türlerinin istilasına uğrayabileceği uyarısında bulundu.

İhlas Haber Ajansı’ndan (İHA) Metin Akyürek’in aktardığı bilgilere göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, son yıllarda Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgesi istilasının bir iklim değişikliği habercisi olabileceğini söyledi.

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi faunası ve florasında yer almayan bitki ve hayvanların bir şekilde bu bölgelere geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sevgili, söz konusu canlıların uygun ortam bulup hızla popülasyonlarını artırdıklarına dikkat çekti.

"Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgesi istilası yeni bir iklim değişikliği habercisi olabilir"

Bu popülasyonun, vatandaşların kelebek dediği, aslında kelebek olmayan ağustos böceğigiller denilen böcek grubunun bir familya olduğunu belirten Prof. Dr. Sevgili, “İlk kez 2000'li yıllarda Hopa bölgesinde görülen, bitkinin özsuyu ile beslenen Asya kökenli Japonika adlı bir böcek, bölgede fındık, kivi ve orman ağaçlarına çok ciddi etkiler yaptı” ifadelerini kullandı.

Japonika adlı böceğin kuş, böcek, herhangi bir sürüngen gibi doğal bir düşmanı olmaması nedeniyle kolaylıkla üreyip çoğaldığını ve popülasyon alanını Hopa'dan başlayarak Batı Karadeniz'e doğru genişlettiğini söyleyen Prof. Dr. Sevgili, “Bu böcek türü çekirgeler gibi göç etmiyor, popülasyonunu genişleterek alanını büyütüyor. Önceki yıllarda İstanbul üzerinden Bulgaristan'a kadar ulaştılar. Bu tür yaklaşık 400 metre rakıma kadar çıkabiliyor” dedi.

"Doğal düşmanı olmadığı için hızla çoğalan Japonika böcekleri, 400 metre rakıma kadar çıkabiliyor"

Bitkinin özsuyunu emdiği için bu böceğin bitkileri güçsüz bıraktığını belirten bilim insanı, Türkiye'de daha önce görülmeyen böcek türlerine bundan sonra sık sık rastlanabileceğini ve bunlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Japonika böceklerinin her türlü bitkiye saldırdığı için mücadelesinin çok zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevgili, “Bu böcekleri işgalci tür olarak tanımlayabiliriz. Sayıları giderek artabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha önce görmediğimiz çeşitli böcek ve bitki türlerine rastlayabiliriz, hazırlıklı olmakta fayda var” değerlendirmesini yaptı.