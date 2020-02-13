Yapılan yeni bir çalışma, iklim değişikliği nedeniyle yüzlerce türün yok olabileceğini gösteriyor. Sıcaklık artışları, şu an olduğu şekli ile devam ederse 2070 yılına kadar türlerin yüzde 20'si yok olabilir.

Arizona Üniversitesi’nden araştırmacılar, iklim değişikliğinin canlı türleri üzerindeki etkisini incelemek için bir çalışma gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen çalışma yüzlerce canlı türünün iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, 581 bölgede bulunan 538 canlı türünü incelediler. En az 10 yıllık periyotlarla, aynı yerde yaşayan canlı türleri üzerinde yapılan çalışmada incelenen bölgelerin ilk ve son iklim verileri değerlendirildi. Çalışmada incelenen 538 türün yüzden 44’ünün zaten bir ya da daha fazla bölgede yok olduğu görüldü. Canlı türlerinin yok olduğu bölgelerin iklim verileri incelendiğinde, bölgelerden sıcaklık değişimlerinin olması gerekenden çok daha yüksek olduğu görüldü.

Canlı türlerinin iklim değişikliği sonucunda yok olmaları, iklim değişikliğe ile mücadele konusunda yeni bir yol haritasının belirlenmesinde de önemli rol oynayacaktır. Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü’nden Profesör John J.Wiens, “Bir bakıma kendi maceramızı seçiyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için Paris Anlaşması’na sadık kalırsak 2070 yılına kadar dünyadaki her 10 bitki ve hayvan türünden en az ikisini kaybederiz. Ancak daha büyük sıcaklık artışları meydana gelirse canlı türlerinin 3’te 1’ini, hatta yarısını kaybedebiliriz” dedi.

Mayıs 2019’da dünyanın dört bir yanında 149 uzman tarafından oluşturulan Birleşmiş Milletler’in desteklediği bir raporda, önümüzdeki onlarca yıl içinde 1 milyona yakın bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.