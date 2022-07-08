Resmî Gazete'de yayımlanan 5800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte tıbbi ürünlerde baz alınan euro kuruna %25 zam yapıldı. Tüm ilaçları etkileyen zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Bugün yayımlanan 31890 sayılı Resmî Gazete, tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bir karara yer verdi. 5800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte tüm ilaçların fiyatlarına %25 oranında zam yapıldı. Yapılan zam, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit TL/euro paritesinin artırılmasıyla gerçekleşti.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni ilaç zammı ile birlikte eczacıların kâr oranlarında da artış yapıldı. Karara göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL’ye kadar olan kısmı için eczacı kârı %25’ten %28’e, 100 – 200 TL olan kısmı için %16’dan %18’e ve 200 TL ve üzeri olan kısmı için %12’den %13’e çıkarıldı. İlaçlarda depocuların kârı değiştirilmedi.

"Karar, ilaç yokluğunu bir nebze de olsa giderebilir"

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ı yorumlayan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, zam kararının ilaç yokluğu sorununu bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtti. Sözcü’ye konuşan Özcan, eczacı kârlarında yapılan artışın ise ‘ilaç fiyatlarından bağımsız, teknik bir alt hesaplama’ olduğunu söyledi.