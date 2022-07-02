KYK Yurtlarına Zam Gelmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

KYK Yurtlarına %80 oranında zam yapıldığını gösteren haberler sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok öğrenci, yapılan artışa tepki gösterdi.

Türkiye’nin gündemi ekonomik sıkıntılar ile meşgulken milyonlarca öğrenci hayallerini gerçekleştirmek için üniversiteye gitmeye veya okudukları üniversiteleri bitirip hayata atılmaya hazırlanıyor. Ancak ülke çapında boy gösteren yüksek fiyatlar, bu öğrencilerin işini bir hayli zorlaştırıyor.

Hepimizin bildiği gibi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, birçok şehirde yer alan yurtlarıyla öğrencilere barınma hizmeti sağlıyordu. Bu yurtlar, hele ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz düşünüldüğünde öğrenciler için oldukça hesaplı ve yararlı bir hizmetti. Ancak gelen yeni haberler, bu yurtlar konusunda gençleri üzecek bir kararın çıktığını ortaya koydu.

KYK Yurtlarına %80 zam

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, dün yapılan asgari ücret zammının ardından KYK yurtlarının fiyatına da zam yapıldığını ifade etti. Açıklamalarda bu artışın %80 gibi oldukça yüksek bir oranda olduğu ve yurt tipine göre farklılık gösteren fiyatların yüksek seviyelere ulaşabileceği aktarıldı. Bunun kısa bir süre sonrasında ise yurt ücretleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tahmin edebileceğiniz gibi Twitter gibi sosyal mecralardan sesini duyurmaya çalışan birçok öğrenci, zam haberine tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda, KYK kredisinin zaten 850 TL olduğu, bu nedenle de yapılan zammın oldukça fazla olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda kredi ve bursların 850 TL olarak belirlendiği duyurulmuştu. Mevcut ekonomik durum ve ülke genelindeki yüksek ev kiraları düşünüldüğünde de KYK yurtları öğrencilere cazip geliyordu. Ancak yapılan yeni zamla birlikte artık bunun da pek mümkün olamayabileceği görüldü. Uygulanan fiyat artışına sosyal medyadan gelen tepkilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşte zam haberine gelen tepkiler