Prof. Dr. İlber Ortaylı, X üzerinden 100'üncü yıl kutlamalarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Ortaylı, cumhuriyete saygı gösterilmediğini ve sahip çıkılmadığını ifade etti.

Türkiye, bu yıl cumhuriyetin 100’üncü yılına kutlamaya hazırlanıyor. Ancak, bazı etkinliklerin İsrail-Filistin gerginliği nedeniyle ertelenmesi gibi konular nedeniyle tartışmalar yaşanıyordu. Bugün kutlamalar hakkında Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan sert bir açıklama geldi.

Ortaylı, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu şekilde bir kutlamanın olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’de cumhuriyete saygı gösterilmediğini ve sahip çıkılmadığını da açıklamalarına ekledi.

İlber Ortaylı’nın açıklaması:

"Halkımız cumhuriyetin getirdiklerinin, kazançlarının farkında değil. Atatürk’ün hayali nedir, burası nasıl bir coğrafyadır, etrafındaki şartlar nasıldır? Bunlar üzerine bir düşünme yok. Sorgulamadan, farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz. Bu durum hem seçmene hem de seçilene sorumsuzluk getiriyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bu şekilde bir kutlama olmaz. Hiçbir cumhuriyet 100. yılını böyle kutlamadı. Dünyada umumi vicdanın zayıf olduğu ülke ABD'dir çünkü Amerikalılar tuhaf bir millet. Onlar için "United States" önemlidir; kendi "state"leri geri planda kalır yahut onunla övünür ama törenlerle kutsamaz. Mesela herhangi bir imparatorluğun idare edilen azınlık mensubu insanları vardır. “Tanrı Çar’ı korusun ve bizden uzak tutsun” sözü onlardan gelir. Devletin bulunması güvencedir ama bizden de uzak dursun, benim değil diye bakılır. Amerika’da böyle bir tuhaflık vardır ama orada bile böyle 50 yılda, 100 yılda bir gelen günler kutlanır.

Fransa gibi ülkelerde ise bu tamamen bir millî meseledir, cumhuriyetin kutlanması. Monarşinin 200., 300. yılı kutlanıyor. İnsanlar bunu benimsiyor. Romanov’lar çok sevilen Rus hanedanı olmamasına rağmen Ruslar Romanov’ları kutladılar.

Memleketimizde ise Cumhuriyet’e saygıyı insanlar göstermedi. Kimse kusura bakmasın. Türkler Cumhuriyetlerine saygı göstermediler, sahip çıkmadılar. Umarım 150. yılda başka bir tablo ortaya çıkar."

Açıklamaya gelen bazı tepkiler