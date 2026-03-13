Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

İlber Ortaylı'yı Kaybettik...

Türkiye’nin en başarılı tarihçilerinden, tüm Türkiye'nin tarih meraklısı olmasını sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hayatını kaybetti. Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalar, kitapları ve yıllarca süren akademik kariyeriyle tanınan Ortaylı’nın vefatı, tüm ülkede üzüntüyle karşılandı.

İlber Ortaylı'yı Kaybettik...
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Cumhuriyet tarihinin en başarılı tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Yıllardır yazdığı kitaplar, verdiği konferanslar ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi sevdiren Ortaylı, Türkiye’de tarih bilincinin yaygınlaşmasına en büyük katkı sağlayan isimlerden biriydi.

Özellikle Osmanlı tarihi ve imparatorluklar tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Ortaylı, akademik kariyerinin yanı sıra popüler tarih anlatımıyla da milyonlarca kişiye ulaştı.

Türkiye'ye Tarihi Sevdiren Adam: İlber Ortaylı Kimdir?

sdlkfjsldkfjlkfds

1947 yılında Avusturya’nın Bregenz kentinde doğan İlber Ortaylı, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndü. Eğitim hayatına Türkiye’de devam eden Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Akademik kariyerine erken yaşta başlayan Ortaylı, özellikle Osmanlı idari sistemi, Avrupa tarihi ve şehir tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla kısa sürede dikkat çekti. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde de dersler verdi.

Osmanlı Tarihi Alanında Dünya Çapında Tanındı

İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim sistemi, diplomatik ilişkileri ve kültürel yapısı üzerine yaptığı araştırmalarla uluslararası akademik çevrelerde de tanınan bir tarihçi hâline geldi.

Uzun yıllar boyunca Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Ortaylı, ayrıca bir dönem Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini üstlenerek Osmanlı tarihinin en önemli miraslarından birinin yönetiminde de rol aldı.

Tarihi herkesin anlayabileceği ve keyif alacağı bir alan haline getirdi

Ortaylı yalnızca akademik makaleleriyle değil, geniş kitlelere hitap eden kitaplarıyla da tanınıyordu. Tarihi anlaşılır ve akıcı bir dille anlatması sayesinde Türkiye’de en çok okunan tarih yazarlarından biri hâline geldi.

En bilinen eserlerinden bazıları şunlardı:

  • İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
  • Türklerin Tarihi
  • Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Bu eserler hem tarih meraklıları hem de akademik çevreler tarafından önemli kaynaklar arasında gösteriliyordu.

Türkiye’de Tarih Bilincine Büyük Katkı Sağladı

İlber Ortaylı, yalnızca bir akademisyen değil aynı zamanda Türkiye’de tarihi popülerleştiren en önemli entelektüellerden biri olarak görülüyordu. Katıldığı televizyon programları, konferanslar ve söyleşiler sayesinde özellikle genç kuşakların tarihe ilgi duymasına katkı sağladı.

Yetiştirdiği öğrenciler, yazdığı eserler ve bıraktığı akademik miras, Türkiye’de tarih çalışmalarının geleceğinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com