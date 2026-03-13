İlber Ortaylı'yı Kaybettik...

Türkiye’nin en başarılı tarihçilerinden, tüm Türkiye'nin tarih meraklısı olmasını sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hayatını kaybetti. Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalar, kitapları ve yıllarca süren akademik kariyeriyle tanınan Ortaylı’nın vefatı, tüm ülkede üzüntüyle karşılandı.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Yıllardır yazdığı kitaplar, verdiği konferanslar ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi sevdiren Ortaylı, Türkiye’de tarih bilincinin yaygınlaşmasına en büyük katkı sağlayan isimlerden biriydi.

Özellikle Osmanlı tarihi ve imparatorluklar tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Ortaylı, akademik kariyerinin yanı sıra popüler tarih anlatımıyla da milyonlarca kişiye ulaştı.

Türkiye'ye Tarihi Sevdiren Adam: İlber Ortaylı Kimdir?

1947 yılında Avusturya’nın Bregenz kentinde doğan İlber Ortaylı, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndü. Eğitim hayatına Türkiye’de devam eden Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Akademik kariyerine erken yaşta başlayan Ortaylı, özellikle Osmanlı idari sistemi, Avrupa tarihi ve şehir tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla kısa sürede dikkat çekti. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde de dersler verdi.

Osmanlı Tarihi Alanında Dünya Çapında Tanındı

İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim sistemi, diplomatik ilişkileri ve kültürel yapısı üzerine yaptığı araştırmalarla uluslararası akademik çevrelerde de tanınan bir tarihçi hâline geldi.

Uzun yıllar boyunca Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Ortaylı, ayrıca bir dönem Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini üstlenerek Osmanlı tarihinin en önemli miraslarından birinin yönetiminde de rol aldı.

Tarihi herkesin anlayabileceği ve keyif alacağı bir alan haline getirdi

Ortaylı yalnızca akademik makaleleriyle değil, geniş kitlelere hitap eden kitaplarıyla da tanınıyordu. Tarihi anlaşılır ve akıcı bir dille anlatması sayesinde Türkiye’de en çok okunan tarih yazarlarından biri hâline geldi.

En bilinen eserlerinden bazıları şunlardı:

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Türklerin Tarihi

Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Bu eserler hem tarih meraklıları hem de akademik çevreler tarafından önemli kaynaklar arasında gösteriliyordu.

Türkiye’de Tarih Bilincine Büyük Katkı Sağladı

İlber Ortaylı, yalnızca bir akademisyen değil aynı zamanda Türkiye’de tarihi popülerleştiren en önemli entelektüellerden biri olarak görülüyordu. Katıldığı televizyon programları, konferanslar ve söyleşiler sayesinde özellikle genç kuşakların tarihe ilgi duymasına katkı sağladı.

Yetiştirdiği öğrenciler, yazdığı eserler ve bıraktığı akademik miras, Türkiye’de tarih çalışmalarının geleceğinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.