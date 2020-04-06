Boris Johnson, Koronavirüs Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

İlk başta virüse karşı sürü bağışıklığını savunup sonrasında koronavirüse kendisi yakalanan Boris Johnson, semptomlarının devam etmesi üzerine evdeki karantinayı bırakıp hastaneye kaldırıldı.

Dünyada uzun yıllardan beri eşi benzeri görülmemiş bir salgın olan koronavirüs (Covid-19), tüm dünyadan sayısız insanı enfekte etti. Enfekte olan insanlardan birisi de İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dı. Koronavirüse yakalandığı için bir süredir evinde karantina altında olan Johnson, bugün doktor tavsiyesi ile hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, “Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı” ifadesine yer verildi. İngiltere Başbakanı Johnson’ın konakladığı Downing Street’in sözcüsü ise, “Başbakan, doktorunun tavsiyesi sonrasında bu gece test için hastaneye kaldırıldı. Başbakanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gün geçti. Koronavirüs semptomları sürekli devam ettiği için bu bir önlem adımıdır” şeklinde açıklama yaptı.

27 Mart’ta koronavirüse yakalandığı açıklanan 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson’ın, kısa süre önce “Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen maalesef küçük bir semptomum var, hala ateşim var” diyerek kendi durumunu açıklamıştı.

İngiltere'de durum ne?

Başta Covid-19 salgınına karşı sürü bağışıklığı kazanmak istediklerini belirten İngiltere Başbakanı, sonrasında bu tutumundan vazgeçmiş ve çeşitli önlemler alınmasına karar vermişti. Alınan önlemlerde geç kalınması sonucunda şu anda ülkede 48.440 koronavirüs hastası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı ise 4.943’e ulaşmış durumda.