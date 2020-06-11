Bilim dünyası sandığımızdan çok daha hızlı ilerliyor ve yapay zeka, geleceği şekillendirecek tek etmen olmayabilir. Yapay organlar ve biyonik uzuvlar derken bilim insanları şimdi de, gerçeğinden daha iyi görme yetisi vadeden dünyanın ilk 3D biyonik gözünü geliştirdiler.

Dünya üzerindeki etkisini giderek artıran robotik teknolojisi, geçmişte yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz biyonik uzuvları gerçek hayatın bir parçası haline getirdi. Genetik, biyofabrikasyon, biyofizik ve teknoloji gibi alanlarda kat edilen mesafe, aslında bizleri biyonik bir geleceğe hazırlanıyor.

Daha önce el, kol ve bacak gibi uzuvların gerçeklerine çok benzeyen biyonik uzuvlarına tanık olmuştuk. Hatırlayan okuyucularımız olacaktır; geçtiğimiz günlerde ise ABD’de bulunan Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanlarının, cilt hücrelerinden minyatür insan karaciğerleri oluşturmayı başardığını sizlerle paylaşmıştık.

Teknoloji alanındaki ilerlemeler, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz biyonik uzuvları gerçek hayatın bir parçası haline getirdi

İnsan gözü inanılmaz derecede karmaşık bir yapı olduğu için, tersine mühendislik yapılması oldukça zor bir organ. Buna karşın popüler bilim dergisi Nature’da yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar, gerçeğinden daha iyi görme potansiyeline sahip dünyanın ilk üç boyutlu yapay gözünü geliştirdiler.

Biyonik gözler, görme yetilerini kaybeden insanlara veya doğuştan görme engelli olan insanlara yeni bir umut kapısı olabilir. Halihazırda Bionic Vision Australia ve Second Sight gibi bazı şirketler, hastalara implante edilmek için çok gelişmiş biyonik gözler geliştiriyor.

Dünyanın ilk 3D yapay gözü, gelecekte insan gözünden dahi iyi görme yetisine sahip olabilir

Piyasadaki yapay gözler, merkezinde kamera bulunan bir gözlükle çalışıyor. Buradan elde edilen veriler, vücuda takılan küçük bir ünite tarafından işleniyor ve daha sonra kullanıcının retinasındaki implanta gönderiliyor. Ardından bu sinyaller beynin görsel merkezlerine iletiliyor. Söz konusu teknolojiyi deneyimleyen görme engelli kişiler, belli seviyelerde görme yetisi kazandıklarını söylüyor. Bununla birlikte araştırmalar, bu tür biyonik gözlerin çizgili görüntüler üretebileceğini ve hızlı hareketleri yakalamak için çok yavaş olduğunu gösteriyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen ve Elektrokimyasal Göz (EC-Eye) olarak adlandırılan dünyanın ilk 3D yapay gözü, kamera gibi iki boyutlu bir görüntü sensörü kullanmak yerine, içbükey bir eğriye sahip gerçek bir retinadan modellendi.

EC-Eye'ı test eden ekip, yapay gözün nispeten net bir şekilde görüntü yakalayabildiğini belirtti

Bu yüzey, bir insan retinasında fotoreseptörleri taklit etmek için tasarlanmış bir dizi küçük ışık sensörü ile donatıldı. Sensörler daha sonra optik sinir görevi gören sıvı metalden yapılmış bir kablo demetine bağlandı. EC-Eye'ı test eden ekip, yapay gözün nispeten net bir şekilde görüntü yakalayabildiğini gözlemledi.

Mevcut biyonik göz tasarımlarına göre büyük bir gelişme olmasına rağmen EC-Eye, hala doğal bir insan gözünün seviyesinde değil ancak ekip, bunun ilerde değişebileceğini düşünüyor. Bilim insanları, teknolojinin daha yoğun bir sensör dizisi kullanılarak ve her sensörü ayrı bir nanotele bağlayarak, gerçek bir gözü dahi gölgede bırakma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Tabii ki, gelecekte hala yapılacak çok iş var ancak EC-Eye kesinlikle ümit verici görünüyor.

Dünyanın ilk 3D biyonik gözü EC-Eye için gerçekleştirilen test