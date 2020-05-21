İnsan Gözüne Benzer Robotik Yapay Göz Geliştirildi

Bilim insanları, insan gözünün yapısına benzer niteliklere sahip olan bir yapay göz geliştirmeyi başardı. Bilgisayar üzerinde yapılan testleri başarılı olan robotik göz, güneş enerjisiyle çalışacak.

Bilim insanları, insan gözünün yapısını taklit eden ve güneş enerjisinden güç alan robotik bir yapay göz geliştirdi. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Zhiyong Fan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yeni çalışma, görme engelli insanlara umut ışığı olabilir.

Robotik bir yapıya sahip olan yapay göz, ışığı odaklamak için bir lens ve gözün arka tarafında ışığa duyarlı hücreler tarafından beyne gönderilecek elektriksel uyarılar üreten yarı küresel bir retina içeriyor. Geliştirilen yapay göz, yetişkin bir insan gözü ile benzer bir boyutta ve vitreous humour adı verilen saydam bir jel ile dolduruldu.

Geliştirilen yapay gözün bilgisayar testleri başarılı oldu

Yapay retina, yoğun paketlenmiş nanotellerle dolu gözenekli alüminyum oksitten yapılıyor. Bu teller ışığa duyarlı ve güneş pillerinde yaygın olarak kullanılan perovskit adı verilen bir bileşikten oluşuyor. İnsan gözündeki sinir hücrelerine benzer şekilde hareket ediyorlar ve ışıkla aktive olarak elektriksel sinyaller iletiyorlar.

Araştırmacılar yapay gözü test etmek için yapay merceğine harf görüntüleri yansıttı. Göze bağlanan bir bilgisayar, E, I ve Y harflerini başarıyla tanıdı. Ekip, cihazın tıbbi olarak güvenli olup olmadığını görmek için bilgisayar yerine optik bir sinire bağlayabileceğini söylüyor.

Yapay göz, nanoteller sayesinde gücünü güneş enerjisinden alabilecek

Yapay göz şu anda harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor, ancak ekip cihazı kendi kendine yetebilen bir hale getirmeyi planlıyor. Araştırma ekibinin başındaki isim olan Zhiyong Fan, "Her nanotel küçük bir güneş pili işlevi görebilir. Bu durumda, herhangi bir harici güce ihtiyacımız kalmaz." diyor. Bir diğer sınırlama ise görüntü çözünürlüğünün akıllı telefonlardaki sensörlerle karşılaştırıldığında düşük kalması.

Öte yandan Fan, üretilen mevcut görsel protez cihazların görüntü algılama için insan gözünün küresel şekliyle uyuşmayan düz bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Sonuç olarak, bu normalde yaklaşık 150 derecelik bir görüş alanına sahip olan bir insan gözüyle karşılaştırıldığında olası görüş alanını sınırlıyor. Ancak geliştirilen yeni göz küresel yapısıyla daha geniş bir görüş alanı vadediyor. Eğer ekip, yapay gözü optik sinirlere başarıyla bağlayabilirse, gelecekte görme engelli insanların derdine çare olabilir.