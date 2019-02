DC Comics’in sinema sektöründe şu ana kadar en beğenilen eseri Aquaman’in devam filmi, Warner Brothers tarafından onaylanmıştı. Onaylanmasından kısa bir süre sonra, ikinci filmin çıkış tarihi de belli oldu.

Aquaman’in devam filminin gelmesi, hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor olsa da uzun bir süre beklemek zorundalar. Hollywood Reporter’ın muhabirlerinden Borys Kit’in Twitter hesabından paylaştığı gönderiye göre film, ilk filmden 4 yıl sonra yani 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.

"Son dakika: Aquaman 2'nin çıkış tarihi belli oldu, 16 Aralık 2022"

Elimizde bulunan bilgilere göre ilk filmin senaristi James Wan’ın, ikinci filmde de bu görevi üstlenip üstlenmeyeceği henüz belli değil. Warner Bros. yayınladığı son açıklamada, ünlü senaristle hala kontrat üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını belirtti fakat yönetmenin ilk filmde senaristin yarattığı dünyaya adeta aşık olmasından sonra, James Wan muhtemelen ikinci filmde de tekrar senarist koltuğuna oturacak.

Aquaman 2 için bekleyiş, Wonder Woman’ın devam filmi Wonder Woman 1984’ten 2 yıl sonrasına kadar sürecek. İlk filmden sonra DC sinematik evreninin en başarılı eserlerinden olan Wonder Woman, gelecek olan ikinci filmiyle izleyici kitlesinin beklentisini Aquaman 2’nin çıkışına kadar karşılayacak gibi gözüküyor. Wonder Woman 1984’ün çıkış tarihi ise 5 Haziran 2020 olarak belirlendi.