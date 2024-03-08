OnePlus 12 için dikkat çekici bir batarya testi yapıldı. Telefon, 28 saat 9 dakika kullanım süresi sundu. Böylelikle ilk kez bir Android telefon, PhoneBuff'ın tek şarj ile kullanım süresinde bir iPhone'u geride bırakmış oldu.

Akıllı telefon dünyasının popüler YouTube kanallarından PhoneBuff, en yeni batarya testi sonuçlarını paylaştı. Kanal bu kez, yaklaşık bir ay kadar önce tanıtılan OnePlus 12 ile iPhone 15 Pro Max'i karşı karşıya getirdi. Elde edilen sonuçsa çok ilginçti. Çünkü ilk kez bir Android telefon, iPhone'dan daha iyi sonuç vermişti.

PhoneBuff'ın bugüne kadar yaptığı yaptığı testlerde en iyi batarya performansı sunan telefon, 28 saat 6 dakikalık kullanım süresi ile iPhone 13 Pro Max'ti. PhoneBuff'ın iPhone 15 Pro Max için yaptığı batarya testinin sonucu ise 27 saat 45 dakika olarak kayıtlara geçmişti. Dün paylaşılan video, OnePlus 12'nin bu seviyelerin de üstüne çıkmaya başardığını gözler önüne serdi. Ancak OnePlus 12 ile iPhone 13 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max arasında burun farkı var desek yeridir.

OnePlus 12, batarya testine 28 saat 9 dakika dayandı!

PhoneBuff tarafından yapılan testlerde oyun oynanır, uygulamalarda dolaşılır ve internet gezintileri yapılır. Yani bir kullanıcı gerçek hayatta ne yaparsa, YouTube kanalı da testinde onu yapar. Ancak tarafsız kalmak adına bu testler, robotik kollarla gerçekleştirilir. İşte OnePlus 12'nin bataryası, tüm bu koşullar altında 28 saat 9 dakika boyunca kullanım imkânı sundu. Böylelikle hem iPhone 13 Pro Max'i hem de iPhone 15 Pro Max'i geride bırakmış oldu.

Bir dipnot olarak şunu belirtmeliyiz; iPhone 15 Pro Max'te 4.441 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. iPhone 13 Pro Max'in batarya kapasitesi ise 4.352 mAh. Gerçek kullanımda bu telefonları geride bırakan OnePlus 12'nin 5.400 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim.

PhoneBuff testlerine göre en iyi bataryaya sahip telefonlar şöyle:

Marka-Model Batarya Kullanım Süresi OnePlus 12 28 saat 9 dakika iPhone 13 Pro Max 28 saat 6 dakika iPhone 15 Pro Max 27 saat 45 dakika iPhone 14 Pro Max 27 saat 44 dakika Samsung Galaxy S24 Ultra 27 saat 43 dakika iPhone 14 Plus 27 saat 38 dakika iPhone 15 Plus 27 saat 35 dakika Samsung Galaxy S20 Ultra (60 Hz) 27 saat 35 dakika Samsung Galaxy S23 Ultra 27 saat 6 dakika iPhone 11 Pro Max 27 saat 5 dakika

OnePlus 12'nin zirveye oturduğu batarya testini aşağıdan izleyebilirsiniz: