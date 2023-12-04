OnePlus'ın yarın tanıtacağı amiral gemisi telefonu OnePlus 12'nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte telefon hakkında tüm bildiklerimiz.

Çin merkezli akıllı telefon devi OnePlus, yarın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12’yi tanıtacak. Yeni cihaz, her zamanki gibi önce Çin’de çıkış yapacak sonrasında ise diğer pazarlara gelecek. Bugün ise telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Tanıtıma bir gün kala paylaşılan bilgiler, telefonda az çok nasıl özellikler yer alacağını bizlere gösteriyor. Gelin lafı uzatmadan cihaz hakkında tüm bilinenlere göz atalım.

OnePlus 12 tasarımı böyle olacak

Öncelikle daha önce çıkan bir sızıntıdan bahsedelim. Geçtiğimiz hafta telefonun tasarımı ortaya çıkmıştı. Görüntüler, telefonun yeşil, beyaz ve siyah renklerle geleceği ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı görülmüştü. Yeşil renkli versiyonda arkada bazı tasarım detaylarının yer alması da gözlerden kaçmamıştı.

OnePlus 12, daha büyük batarya, daha güçlü işlemci ve kameralarla gelecek

Bugün çıkan bilgilere dönecek olursak Weibo’daki bilgilere göre telefon, beklendiği üzere Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacak. Bu işlemciye 24 GB’a kadar çıkan RAM eşlik edecek. OnePlus 12’nin şirketin 1 TB’a kadar depolama sunacağı ilk telefon olacağı da söyleniyor.

Şirketin, telefonda 120 Hz’lik yenileme hızına sahip 6,82 inçlik 2K çözünürlükte LTPO OLED ekran sunmasını bekliyoruz. Kamerada ise 50 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 3x optik zoom sunan 64 MP telefoto kamera göreceğiz. İddialara göre önde ise 32 MP’lik selfie kamerası bizi karşılayacak.

Ayrıca gelen bilgilere göre 100W destekli 5400 mAh’lik OnePlus 11’den daha büyük bir batarya da telefonla gelecek. Önceki nesilde kapasite 5000 mAh’di. 50W kablosuz şarjın telefonda yer alacağı da gelen bilgiler arasında.

OnePlus 12 muhtemel teknik özellikleri