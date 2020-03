İlk Sezonunun Ardından Ekranlara Veda Eden 10 Yabancı Dizi

Televizyonda ya da internet ortamında bir dizi izlerken ilk sezonu tamamladıktan sonra aklınıza gelen "Dizi burada biterse ne olur?" sorusu, kimi zaman kötü yanıtlar bulabiliyor. Gelin ilk sezonunun ardından iptal edilen dizilere yakından bakalım.

Severek izlediği dizinin yeni sezonunun gelmeyeceğini öğrenmek, bir dizi tutkunu için belki de en tatsız gelişmelerden biridir ancak ne yazık ki hem televizyonda hem de internet ortamında yayınlanan dizilerin birer sonu var.

Bazı dizilerin sonuysa diğerlerine göre oldukça erken gelebiliyor. İlk sezonundan sonra yayından kaldırılan diziler, kimi zaman reyting kurbanı olurken kimi zaman da oyuncular arasında yaşananlardan dolayı bitebiliyor. Biz de ilk sezonlarının ardından ekranlara veda eden yabancı dizileri bir araya getirmek istedik. İşte o dizilerden bazıları.

1. Freaks and Geeks

Paul Feig tarafından ortaya konan Freaks and Geeks isimli televizyon dizisi, 1999 - 2000 yılları arasında izleyicilerle buluşmuştu. Yalnızca 18 bölüm yayınlanan dizi, lise dönemine ilişkin gerçekleri direkt olarak yansıtmasıyla dikkat çekmişti. Freaks and Geeks'in IMDb puanıysa 10 üzerinden 8,8.

2. Firefly

Mutant Enemy Productions tarafından Amerikan FOX kanalı için çekilen bir televizyon dizisi olan Firefly, 2002 - 2003 yılları arasında yayınlanmıştı. Oldukça farklı tarzları bir araya getirmesiyle bilinen dizi, o dönem belli bir kesim tarafından çok sevilse de ikinci sezonu görememişti. Firefly'ın IMDb puanıysa 10 üzerinden 9.

3. Everything Sucks!

Netflix yapımı olarak internet ortamında yayınlanan bir dizi olan Everything Sucks!, izleyicileri 1996 yılına götürüyor ve bir arkadaş grubunun yaşadıklarıyla baş başa bırakıyordu. Dizi, 2018 yılında yayınlanmıştı fakat Netflix bu dizinin devamını getirmedi. Everything Sucks!'ın IMDb puanı 10 üzerinden 7,5.

4. The Secret Circle

The CW isimli kanalda yayınlanan bir ABD televizyon dizisi olan The Secret Circle, 2011 yılında korku temalı bir dizi olarak karşımıza çıkmıştı. Chance Harbor isimli kurgusal bir kasabada geçen dizi, 6 genç cadının başından geçenleri anlatıyordu. The Secret Circle'ın IMDb puanı 10 üzerinden 7,3.

5. Daybreak

Brad Ralph ve Aron Eli Coleite tarafından oluşturulan Daybreak isimli dizi, 'kıyamet sonrası' temalı dizilerin belki de en günceli durumunda. Los Angeles'ta yaşayan bir gencin zombilerle ve çetelerle uğraşırken hayallerindeki kızı bulmaya çalışmasını konu alan yapım, tıpkı Everything Sucks! gibi bir Netflix dizisi olarak yayınlanmıştı. Daybreak'in IMDb puanı 10 üzerinden 6,7.

6. Tuca and Bertie

Özgür ruhlu Tuca ve kendinden şüphe eden ardıç kuşu Bertie'nin hikâyesini anlatan animasyon dizisi Tuca and Bertie, Netflix'in en dikkat çeken yapımları arasındaydı ancak o da ikinci sezonu göremedi. 3 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan dizi, hâlâ izlememiş olanlar için iyi bir alternatif olabilir. Tuca and Bertie'nin IMDb puanı 10 üzerinden 7,4.

7. Trophy Wife

ABC kanalında yayınlanan bir Amerikan televizyon sitcom dizisi olan Trophy Wife, eski eşleriyle yakınlığını sürdürürken aynı zamanda kendi ailesinde de var olmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyordu. İlk bölümü 24 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan dizi, 13 Mayıs 2014 itibarıyla final yapmıştı. Trophy Wife'ın IMDb puanı 10 üzerinden 6,9.

8. Harper's Island

CBS kanalında yayınlanan bir televizyon dizisi olan Harper's Island, korku ve gerilim türünü sevenlerin dikkatini çekmiş bir yapımdı. Her hafta bir veya birden fazla karakter öldüğü dizi 13. hafta sonunda final yapmıştı. 2009 yılında izleyicilerle buluşan Harper's Island'ın IMDb puanı 10 üzerinden 7,5.

9. Red Band Society

FOX'ta yayınlanan bir televizyon dizisi olan Red Band Society, Margaret Nagle tarafından oluşturulan tıp temalı bir komedi dram dizisiydi. 2014 ve 2015 yılları arasında izleyicilerle buluşan yapım da listemizdeki diğer diziler gibi ikinci sezonu görememişti. Red Band Society'nin IMDb puanı 10 üzerinden 7,9.

10. Spinning Out

Artistik patinajda Olimpiyat adayı olan bir sporcunun aşk, aile ve ruh sağlığı arasında denge kurmaya çalışırken yaşadıklarının anlatıldığı Spinning Out, 10 bölümlük bir Netflix dizisi olarak karşımıza çıkmıştı. Oldukça güncel olan bu dizi, ne yazık ki ikinci sezonu göremeyen diziler arasına adını yazdırdı. Spinning Out'un IMDB puanı 10 üzerinden 7,7.

İlk sezonundan sonra ekranlara veda eden dizileri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Listede izlemekten keyif aldığınız diziler varsa yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sinema ve dizi alanında benzer içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.