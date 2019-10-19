Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 8 Fragman

"Bu hafta hangi fragmanlar yayınlandı" ya da "Yeni bir fragman yayınlandı mı acaba?" şeklinde sorular soruyorsanız doğru yere geldiğinizi söyleyebiliriz. Bu hafta yayınlanan en yeni 8 fragmanı sizler için derledik.

Her hafta vizyonu ya da çevrimiçi yayıncıların çıkardığı yeni yapımları takip etmek son derece zor olabiliyor. Yeni yapımlardan haberdar olmak isteyenlerin derin bir araştırmasını gerektiren bu konu, kimi zaman ciddi zaman alabiliyor.

Özellikle film/dizi meraklıları için son derece önemli olan fragman konusundaki araştırmanın ne kadar zahmetli olduğunun farkında olduğumuz için bu haftanın yeni fragmanlarını sizler için derledik. Bu haftanın en yeni fragmanlarını izlemek için listemizi okumaya devam edebilirsiniz.

1. American Son

Ayrı yaşayan bir çiftin kayıp çocuklarını arama macerasını anlatan filmde çift, Florida'da bir karakoldayken zaman geçmekte ve gerilim artmaktadır. Drama türündeki 1 saat 30 dakikalık yapım, ülkemizde Netflix üzerinden yayınlanacak. Filmin çıkış tarihi ise 1 Kasım.

2. Dolittle

Başrollerinde Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent gibi önemli isimlerin yer aldığı Dolittle, bir doktorun eşinin ölümü sonrasında yaşadığı maceraya odaklanıyor. 17 Ocak 2020'de beyaz perdede olacak filmde Robert Downey Jr.'ı Marvel dışında farklı bir yapımda izleyecek olmak izleyenleri heyecanlandırabilir.

3. Frozen II

İlk filmle büyük bir başarı yakalayan Disney yapımı Frozen'ın ikinci filminin vizyon tarihine oldukça kısa bir süre kaldı. Elsa ve kız kardeşi Anna'nın büyülü güçlerle doğup doğmadıklarını keşfetmek için çıktıkları yolculuğu konu alan filmin bu fragmanında izleyenlere daha fazla detay sunuluyor. Frozen II, 20 Kasım günü izleyicilerle buluşacak.

4. Holiday in the Wild

Kate adında bir kadının evliliğinin bitmesi ve oğlunun evden ayrılması sonrası adeta ikinci balayı için Afrika'ya gidişini ve orada yaşadıklarını konu alan filmde Kate yeni bir aşka yelken açıyor. 1 saat 25 dakikalık drama türündeki film, ülkemizde de yayınlanacak Netflix yapımlarından biri. Holiday in the Wild, 1 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

5. Marriage Story

Dağılan bir evliliğin ve ailenin yaşadıklarını oldukça şefkatli bir dille anlatan filmde Scarlett Johansson, Adam Driver gibi önemli isimler yer alıyor. Tıpkı Holiday in the Wild gibi bir Netflix'te yayınlanacak olan film, 6 Kasım'dan itibaren izlenebilecek.

6. Peter Rabbit 2: The Runaway

2018'de gösterime giren Peter Rabbit’in devam filmi olan Peter Rabbit 2: The Runaway, Peter’ın uzak bir ülkedeki maceralarına odaklanacak. Canlı animasyon türünü sevenlerdenseniz kesinlikle izlemeniz gereken bu film, 3 Nisan 2020'de vizyona girecek.

7. StarDog and TurboCat

Kaybolan sahibini arayan bir köpek ve bir kedinin başından geçen macerayı bizlere aktaracak olan StarDog and TurboCat, yine animasyon severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. StarDog and TurboCat, 6 Aralık 2019'da vizyona girecek.

8. Bombshell

Fox News’in kurucusu Roger Ailes’a taciz davası açan kadınların hikâyesini konu alan Bombshell; Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'yi bir araya getirerek ne kadar iddialı bir kadrosu olduğunu bizlere gösteriyor. İlginç konusuyla dikkat çeken bu film, 20 Aralık’ta vizyona girecek.

Bu hafta yayınlanan fragmanları ele aldığımız yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta yeni fragmanlarla görüşmek üzere hoşça kalın.