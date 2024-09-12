İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, "Uzay Komutanı" Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilk astronot olan Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı'na atandığını ve Uzay Komutanı olduğunu açıkladı.

Bildiğiniz üzere yaklaşık üç buçuk yıl önce, Şubat 2021'de Milli Uzay Programı resmen tanıtılmıştı. Program kapsamında ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzaya çıkmış, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmişti.

İlk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, bugün ilginç bir duyuru ile gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı emrine atandığı açıklandı.

MSB'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir.

Millî Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı “2024 Yılı Genel Atamaları” ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır."

Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzay Komutanlığı kurulacağını ilk kez Kasım 2023'te duyurmuştu ancak konuyla ilgili detaylar hala tam anlamıyla belli değil. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'nın ilk komutanı ünvanını almış durumda. Uzay Komutanlığı ile ilgili daha fazla detay paylaşıldığında sizleri bilgilendireceğiz.