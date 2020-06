İlk Yerli Elektrikli Tren, Test Sürüşüne Başlıyor

Ülkemizde tasarlanan ve geliştirilen ilk yerli elektrikli tren setinin test sürüşleri başlıyor. Elektrikli trenlerin bu sene içerisinde hizmete başlaması planlanıyor.

Ülkemizde son yıllarda savunma sanayii başta olmak üzere pek çok farklı alanda yerli üretim çalışmalarına ağırlık verilmiş, teknoloji ve tasarım geliştirme konusunda önemli adımlar atılmıştı. Bu çalışmalar kapsamında gündeme gelen ülkemizin ilk yerli elektrikli treni, bakanlıktan gelen açıklamaya göre artık yola çıkmaya hazır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreçlerinin tamamlandığını ve test sürüşlerinin 29 Haziran’da başlayacağını açıkladı. Elektrikli tren, 29 Haziran günü saat 10.00’da Sakarya’da bulunan TÜVASAŞ'ta raylara inecek ve ilk yolculuğunu gerçekleştirecek.

Milli elektrikli tren setlerinin Avrupa’ya ihraç edilmesi planlanıyor:

2020 Yılı Yatırım Programı’nda da yer alan ve tamamen yerli ve milli imkânlarla hayata geçirilen projenin, gelecekte hızlı tren gibi yurt dışından temin edilen kaynakların da yerine geçmesi planlanıyor. Ayrıca bu elektrikli tren setlerinin geliştirilip 2023 yılından itibaren Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi de hedefleniyor.

Milli elektrikli tren setlerinin her biri 5 araçtan oluşuyor ve setlerin koltuk kapasitesi 324. Aynı zamanda her sette engelli yolcular için ayrılan 2 adet koltuk bulunuyor. Setlerin şu an işletme hızı saatte 160 km, tasarım hızıysa saatte 176 km. Üretilen tüm araçlar; oluşabilecek yüklere, darbelere ve olası bir kaza durumunda yaşanabilecek çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstrüzyon profillerden üretildi. Setlerde kullanılan koltukların tamamıysa ergonomik yolcu koltuklarından oluşuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli tren setleriyle ilgili "Bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testleri 2019 yılında devreye alındı. Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşabilecek yerli hızlı tren için de çalışmalarımız sürüyor’’ şeklinde açıklama yaptı ve test sürüşleri tamamlandıktan sonra trenin bu yıl içerisinde hizmete girmesinin planlandığını belirtti. Yine Karaismailoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre elektrikli tren seti, benzerlerine göre %20 daha az maliyetle üretildi.