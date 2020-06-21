Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin planlandığı gibi 2022 yılının sonunda yollardaki yerini alacağını söyledi.

Türkiye’nin son dönemlerdeki gündem maddelerinden biri olan yerli otomobille ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde yaşanan son gelişmelere de değindi.

Mevcut koronavirüs süreci nedeniyle uygulamada birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Bakan Varank, yakın zamanda fabrika temellerinin atılacağını ve marka ve pazarlama ile ilgili planlamaların yapılacağını belirtti. Varank’ın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Yerli otomobil, 2022’de yollarda olacak:

Türkiye’nin Otomobili, geçtiğimiz aylarda yapılan bir lansmanla ilk kez gösterildiğinden beri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Otomobilin üretim ve gelişim sürecine dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yerli otomobilin merakla beklenen yollara çıkış tarihi için 2022 yılının sonunu işaret etti.

Türkiye’nin Otomobili’nin dünyayla rekabet edecek bir fiyata sahip olması için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Mustafa Varank, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrikayla ilgili zeminde beklenenden biraz daha fazla çalışma olacak, yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobili’ni gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz."

"Tabii ki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzere de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak, böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç, çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şu andaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz.”