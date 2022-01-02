Usta Oyuncu İlyas Salman Hakkında 2 Yıla Kadar Hapis İstemi

Yeşilçam filmlerinin yıldızı İlyas Salman'a, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video sebebiyle dava açıldı. Savcılık, usta oyuncunun 'Türk milletini aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.

Banker Bilo, Çiçek Abbas gibi filmlerde yer alan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu İlyas Salman, Ocak 2021’de sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halk konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de paylaşılan bu video sebebiyle 72 yaşındaki Yeşilçam oyuncusuna dava açıldı.

Soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatıldığını belirten ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda ünlü oyuncunun Türk milletini, hükümeti ve devletin yargı organlarını aşağılamaya yönelik ifadeler kullandığı aktarıldı.

6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Gelen haberlere göre savcılık, 72 yaşındaki sanatçının sözlerinin aşağılama amacıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında olmadığı kararına vardı. Ayrıca iddianamede, Adalet Bakanlığı’ndan Salman hakkında soruşturma istendiği, bakanlığın da buna izin verdiği kaydedildi.

Savcılığın, İlyas Salman’ı ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istediği, iddianamenin de gönderilen mahkeme tarafından kabul edildiği de gelen haberler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu ise verdiği ifadede sözlerinin herhangi bir suç teşkil etmediğini ve kimseyi aşağılama amacı taşımadığını ifade ederken muhalif bir kişiliğe sahip olduğunu, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde açıklamalar yaptığını ve ‘daha iyi bir gelecek’ için eleştiri yapmanın gerektiğini sözlerine ekledi.