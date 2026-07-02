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Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

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Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu, IMEI yönetmeliğinde değişikliklere gitti. Peki yurt dışından getirilen telefonlar için neler değişecek?

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’ye yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kaydı zorunluluğu bulunuyordu. Şimdi ise Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu, IMEI yönetmeliklerinde değişikliklere gitti. Artık IMEI konusunda bazı yenilikler var. Aşırı büyük olmasa da önemli değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz.

Değişiklikler, “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” başlığıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

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İçerikten Görseller

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!
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Yolcu beraberinde getirilen telefonlar konusunda neler değişti

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Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında cihazın veya ana kartının değişmesi hâlinde IMEI değişikliği de yapılabilecek. Bunun için kayıt başvurusu yapan kişi, üç takvim yılı içinde e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. IMEI değişikliği başvurularında değişimi gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen belgenin; firma ünvanı, iletişim bilgileri, arıza nedeniyle değişim yapıldığı, eski ve yeni IMEI numaraları gibi bilgileri içermesi gerekecek.

Yeni düzenleme belli başvuruların kayıt merkezleri üzerinden yapılma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine artık işlemler e-Devlet üzerinden daha kolay şekilde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca yolcuların getirdiği cihazlara ilişkin ifadeler de değiştirildi. 14’üncü maddede yedinci fıkradaki “Cihaza” ibaresi, “Yolcu beraberinde getirilen cihaza” olarak, dokuzuncu fıkradaki “kurum, kuruluş ve abone kayıt merkezinden” ifadesi ise “kurum ve kuruluşlardan” olarak değişti.

Diğer değişiklikler

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Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanındığı belirlenen Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri konusunda da değişiklikler var. Bu kişiler, kendilerine verilen kimlik kartının geçerli olduğu süre boyunca gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet Kapısı üzerinden cihaz kayıt başvurusu yapabilecek. Ayrıca onlara ait IMEI kartının geçerlilik süresi boyunca beyaz listeye alınacak. Kimlik kartının süresinin dolmasının ardından ise cihazlar 120 günlük kullanım süresinin sonunda siyah listeye geçirilecek.

İşletmecilere yönelik de değişiklikler var. Elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan bir cihazın bir abone numarasıyla yeniden kullanılmak istenmesi hâlinde, işletmecilerin cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanma talebini ilgili abone numarasıyla birlikte derhal BTK'ye bildirmesi zorunlu olacak.

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