IMF, gelişmekte olan ülkeleri FED konusunda uyardı. Gelişen ekonomilerin hazırlıklı olması gerektiğini kaydeden IMF, para birimlerinde değer kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) gelişen piyasalar için FED uyarısında bulundu. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin FED’den gelecek faiz artışına kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirten IMF; tahmin edilenden daha hızlı artan faizlerin finans piyasalarında oynaklığa ve sermaye çıkışlarına; para birimlerinde ise değer kaybına neden olabileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomisinin şiddetli bir şekilde büyümeye devam edeceğini aktaran IMF, enflasyonun yavaşlamasının ise yıl sonuna doğru gerçekleşeceğini ifade etti. ABD’nin politikasının kademeli bir şekilde sıkılaşmasının gelişen ülkeler üzerinde ‘hafif’ bir etkiye neden olacağını belirten IMF; geniş çaplı ücret enflasyonu ya da devam eden arz zinciri sorunlarının ise fiyatları öngörülenden daha fazla artırabileceğini ve enflasyona dair beklentilerinin de yükselebileceğini belirtti.

"Hızlı faiz artışı piyasaları sarsabilir"

Bu durumun FED’in daha hızlı bir şekilde sıkılaşmasına yol açabileceğini aktaran IMF, hızlı faiz yükselişi ve COVID-19 pandemisine de değinerek, “Gelişen ekonomiler ekonomik türbülansa hazırlıklı olmalı. Hızlı faiz artışı piyasaları sarsabilir ve küresel çapta finansal koşullar sıkılaşabilir. ABD’nin talebi yavaşlayabilir ve bu durum gelişen ülkelerde sermaye çıkışını ve para birimlerinde değer kaybını tetikleyebilir” şeklinde kaydetti.

Bunlara ek olarak IMF güçlü enflasyonist baskıları olan ülkelerin faiz oranlarının artırması gerektiğini; Merkez Bankalarının ise sıkılaşma politikası planları için açık ve devamlı iletişim haline olması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Daha öncesinde St. Louis FED Başkanı James Bullard da FED’in enflasyonla mücadele amacıyla tahminlerden önce, Mart ayı itibariyle faiz artışına başlaması gerektiğini söylemişti.