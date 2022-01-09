Fed'in likiditeyi kısmasının etkileri sert bir şekilde hissedilmeye başladı. Bank of America stratejistleri, birçok varlık sınıfında balonun eş zamanlı olarak patladığını açıkladı.

Küresel ekonomide son zamanların yaygın teması olan genişleyici para politikalarının dünyada genel olarak varlık sınıfında balonlar yaratmasına dair endişeler şiddetli bir şekilde dile getirilmeye devam ediyor.

Kuzey Karolina merkezli çok uluslu bir bankacılık ve finansal şirketi olan Bank of America’dan stratejistler; bugün kripto paralar, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihi olarak riskli varlıklarda balonun eş zamanlı olarak patladığını duyurdu. Bloomberg’de yer alan haberde Bank of America stratejistlerinin; spekülatif alanlardaki bu geri çekilmenin, Fed’in sıkılaşma kararına karşılık yatırımcıların karşı pozisyon alması sonrasında geldiğini kaydettiği aktarıldı.

Değerli teknoloji hisseleri ve kripto paralar için sıkıntılı günler

Fed’den gelen sinyaller değerli teknoloji hisselerini oldukça sert ve olumsuz bir şekilde etkiledi. Bunun sonucunda biyoteknoloji şirketlerini listeleyen Nasdaq Biotech endeksi, yeni yılın ilk haftasında yüzde 6,5 oranla değer kaybederek 2020 Mart ortasından bu yana en kötü beş günlük performansını sergiledi.

Buna ek olarak ABD para politikalarının sıkılaştırılmasıyla kripto paralar da düşüşe geçti. 40.749,90 dolara düşerek 29 Eylül’den bu yana son 3 ayın en düşük seviyesini göre lider kripto birimi Bitcoin; kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık rekor seviyesinin ardından yüzde 40 oranında geriledi. Bununla birlikte Ethereum da yüzde 6,8 düşerek kasım ayındaki en yüksek seviyesinden yüzde 35’lik bir oranla gerilerken; Solana’da da yüzde 7,7’lik bir düşüş yaşadı.

Öte yandan önemli bir yatırım danışmanlık şirketi olan Infrastructure Capital Advisors’ın Portföy Yöneticisi Jay Hatfield da Fed’in likiditeyi kısmasının hisse risk primleri ve faiz oranlarına ‘yükselme’ şeklinde yansıyacağını; bu durumun ise teknoloji hisseleri, fenomen hisseler ve kısmen kripto varlıklar üzerinde bir etkiye sebep olacağını belirtti.