Imgur, Türkiye'de Yeniden Erişime Açıldı

İnternetin en büyük görüntü paylaşım ve görüntü barındırma sitelerinden biri olan Imgur, yıllar önce erişime kapatılmıştı. Paylaşım platformu yıllar sonra ülkemizden erişime açıldı.

Ülkemizde erişime kapalı olan bazı sitelerin birer birer açılma haberleri hepimizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Wikipedia’nın yeniden erişime açılmasının ardından bugün de Imgur yeniden erişilebilir hale geldi.

BTK sitesinden yapılan incelemelerde de imgur.com ile ilgili olarak “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı” ifadesi yer alıyor. Bazı internet servis sağlayıcılardan erişimde sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

2017’de kapatılmıştı

Imgur, önce 2015 daha sonra da 2017 yılında erişime kapatılmıştı ve siteye VPN kullanmadan girilemiyordu. Bugün (5 Şubat 2020) tarihinden itibaren site yeniden erişime açık hale getirildi. Imgur’un yokluğunda yerine kullanılan alternatifler ise aynı popülerliği yakalayamamıştı.

Imgur, kullanıcılarının ürettikleri içeriklere pek de karışmayı sevmeyen, yer yer “fazla özgürlükçü olmakla” itham edilen bir platform olarak biliniyordu. Pek çok platformda içerikler de Imgur üzerinden paylaşılıyordu.

Özellikle Reddit kullanıcıları, görsel paylaşım sitesinin yeniden erişime açılmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yakın zamanda CİMER üzerinden Imgur’un açılması için başvurular yapılıyordu.

Diğer yasaklar da kalkacak mı?

Imgur’un sessiz sedasız açılması akıllara ülkemizde erişime kapalı olan diğer platformları da getiriyor. Bilindiği üzere pastebin, booking.com gibi internet siteleri de ülkemizden erişime kapalı. Yakın zamanda bu platfomlar için adım atılıp atılmayacağı ise internette büyük bir merak konusu oldu.

Imgur için daha önce Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve insan hakları savunucusu Kerem Altıparmak mahkemeye gitmiş ve erişim engeline itiraz davası açılmıştı. Bu davanın da platforma erişim yasağının kaldırılmasında etkili olduğu konuşuluyor.

Sizce başka hangi sitelere erişim yasağı kaldırılmalı? Hangi sitelere erişim engelinin kaldırılması sizi mutlu ederdi? Yorumlarınızı bekliyoruz.