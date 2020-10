Türk Yapımı Korku Oyunu: Karşınızda In Silence

16 Ekim'de Steam üzerinden yayınlanan In Silence isimli Türk yapımı korku oyunu, kısa bir sürede görülmemiş popülariteye ulaşmayı başardı. Steam'in dünya genelinde en çok satanlar listesine giren oyun, erken erişim aşamasında olmasına rağmen oyuncuları memnun etmeyi başarmış gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'e, Türk yapımı yeni bir oyun eklendi. "In Silence" isimli bu korku temalı oyun, henüz "Erken Erişim" kapsamında olmasına rağmen oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Oyunun göğsümüzü kabartan yanı ise 16 Ekim'de yayınlanmış olmasına rağmen şimdiden "En Çok Satanlar" listesine girmeyi başarmış olması.

In Silence, "Ravenhood Games" isimli bir şirket tarafından geliştirilip yayınlandı. Oyun, gerek konusu gerekse grafik ve efektleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Ayrıca bu oyunu isterseniz tek başınıza, isterseniz de çevrimiçi PVP olarak oynayabiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak In Silence'ın sadece 18,5 TL'ye satın alınabiliyor oluşu, Ravenhood Games'e yormayacak şekilde destek olabileceğimizi gösteriyor.

Bu Türk yapımı oyun, sizlere iki farklı deneyim sunuyor. In Silence'ta kör bir canavar olan "Rake"i yönlendirebiliyor ya da bu canavarı alt etmeye çalışan insanlar olabiliyorsunuz. Rake hakkında bilgi vermek gerekirse bu canavar, sessiz ortamlardayken neredeyse kör oluyor. Ancak ortamda ses olduğu zaman bu canavarın görme duyusu güçleniyor ve tam bir yırtıcı haline geliyor.

In Silence'ın tek oyunculu modunda Rake'i alt etmeye çalışıyorsunuz. Ancak çok oyunculu modda ister Rake olup 2 ila 6 arasında değişen oyuncuları avlama çalışıyor, isterseniz de bu oyuncuların karşısına çıkabiliyorsunuz. Ancak her iki tercih durumunda da stratejinizi iyi belirleyip, ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu arada, çok oyunculu modda Rake'i alt etmek isteyen oyuncular olmayı tercih ederseniz, takım arkadaşlarınızla sesli olarak iletişim halinde olabiliyorsunuz.

In Silence, uygun fiyatının yanı sıra sistem gereksinimleri açısından da oyuncuların yüzünü güldürecek türden. Steam'de yer alan bilgilere baktığımız zaman bu oyunun 8 GB RAM, 4 GB depolama alanı, Intel Core i7 işlemci (ya da AMD FX 9500) ile 4 GB VRAM kapasitesi olan bir ekran kartına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Yani orta seviyede bir bilgisayar, In Silence'ı rahatlıkla oynatabilecektir.

Oyunla ilgili yorumlara baktığımızda, In Silence'ın genel olarak beğenildiğini görüyoruz. Pek çok oyuncu, In Silence'ın herhangi bir optimizasyon problemi de yaşamadığını söylüyor. Bazı oyuncularsa, oyunla ilgili her şeyin iyi olmasına rağmen geliştirilmesi gereken bazı hususlar olduğunu ileri sürüyor. Eğer sizler de Türk yapımı korku oyunu In Silence'le ilgili detaylı bilgi sahibi olup oyunu satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak In Silence'ın Steam sayfasına erişebilirsiniz.