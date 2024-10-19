İstiridyenin içinde yer alan bu inci taneleri nasıl oluşuyor? Aşama aşama tüm süreci anlattık.

Aslında bu durum hem biyolojik hem kimyasal etkileşimlerin doğal bir sonucu.

Aynı zamanda bu süreç, istiridyenin savunma mekanizmasıyla doğrudan ilişkili. Nasıl mı?

İnciler genellikle istiridye, midye gibi çift kabuklu yumuşakçalarda oluşur.

Bu canlıların iç yüzeyini kaplayan manto tabakası, kabuk oluşumunu sağlarken tahriş edici maddelere karşı da kendini korur. İnci oluşumu, yumuşakça kabuğuna kum tanesi gibi küçük bir yabancı madde girdiğinde başlar.

Bu madde, yukarıda da bahsettiğimiz manto tabakasına zarar verip tahrişe neden olur. İşte bu noktada canlı organizma kendini savunmak için 'sedef' adı verilen bir madde salgılamaya başlar. Bu katmanlar zamanla büyüyerek inciyi oluşturur.

Peki neden bu kadar parlak ve kusursuz görünüyor?

Sedef katmanları birbirinin üzerine düzgün bir şekilde dizildikçe incinin yüzeyi daha parlak ve düzgün olur. Rengi de suyun kimyasal yapısına ve bulunduğu ortama bağlı olarak değişir. Bu bahsettiğimiz oluşum için 2-5 yıl arasında bir süreç gereklidir.

İnciler, bir işlem gerektirmeden doğal şekilde oluşması ve bunun yıllar süren bir süreç gerektirmesi nedeniyle bu kadar değerlidir.

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