Xbox özel oyunu Indiana Jones and the Great Circle nihayet PS5'e geliyor ve oyun artık ön sipariş verilebilir durumda.

Microsoft ve Bethesda'nın başta Xbox'a özel olarak piyasaya sürdüğü Indiana Jones and the Great Circle'ın PS5 için ön sipariş sayfası açıldı.

Daha önceki sızıntıları da doğrulayan gelişmeye göre oyun 17 Nisan'da PS5 için piyasaya sürülecek.

Indiana Jones and the Great Circle'ın PS5'e geliyor oluşu, Microsoft'un rakip platformlara daha fazla Xbox oyunu getirme çabasının bir parçası. Microsoft ilk olarak geçen yıl Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves ve Grounded gibi Xbox'a özel oyunları PS5'e getirmişti ve gelecekte daha fazlasını da göreceğiz.

Indiana Jones and the Great Circle PS5 fiyatı

Indiana Jones and the Great Circle'ın PS5 fiyatı 2.299 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca iki gün erken erişim sağlayan Premium Edition da 3.280 TL'ye satılıyor. Ön sipariş vermek istiyorsanız buradan PS5 sayfasına ulaşabilirsiniz.