The Sims rakibi olacak InZoi'nin ücretsiz demosu yayımladı. Kısa süreliğine oyunu ücretsiz deneyimleyebileceksiniz.

PUBG’nin arkasındaki KRAFTON tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu InZOI, son zamanların en çok beklenen oyunlarından biriydi. The Sims’e rakip olacak yapım, 28 Mart günü çıkacaktı.

Şimdi ise oyunu bekleyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. InZOI’nın demosu kısa süreliğine oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Steam’den bedavaya demoya ulaşabilir, 28 Mart’a deneyimleyebilirsiniz

Oyuncular, InZOI’nin buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfası üzerinden demoya erişebiliyorlar. Demonun tamamen ücretsiz olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Eğer sistem gereksinimleriniz karşılıyorsa oyunu deneme imkânınız olacak.

Sayfadaki “İndir” butonuna bastığınızda InZOI, kütüphanenize eklenecek. Bu şekilde oyunun piyasaya sürüleceği 28 Mart tarihine kadar da demoyu ücretsiz bir şekilde deneyimleme fırsatı yakalayacaksınız.

InZoi’nin fiyatı ve diğer detayları için: