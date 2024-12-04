Bethesda, önümüzdeki hafta çıkacak Indiana Jones and the Great Circle'ın sistem gereksinimlerini açıkladı.

Bethesda imzası taşıyan ve ikonik Indiana Jones filmlerinden ilham alan oyun Indiana Jones and the Great Circle’ın piyasaya sürülmesine çok az bir süre kaldı. FPS, aksiyon ve macera türündeki bu tek oyunculu yapım, 9 Aralık’ta çıkışını yapacak. Üstelik ilk günden Game Pass’e de eklenecek.

Indiana Jones oyunu için meraklı bekleyiş sürerken dün Bethesda’dan herkesin aklındaki soruyu yanıtlayan bir açıklama geldi. Şirket, oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Indiana Jones sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600 veya daha iyisi

Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600 veya daha iyisi Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB veya AMD Radeon RX 6600 8 GB veya Intel Arc A580

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB veya AMD Radeon RX 6600 8 GB veya Intel Arc A580 Depolama: 120 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700 veya daha iyisi

Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700 veya daha iyisi Bellek: 32 GB

32 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12GB veya AMD Radeon RX 7700XT 12 GB

NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12GB veya AMD Radeon RX 7700XT 12 GB Depolama: 120 GB

Ultra

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-13900K veya AMD Ryzen 7 7900X

Intel Core i7-13900K veya AMD Ryzen 7 7900X Bellek: 32 GB

32 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB veya AMD Radeon RX 7900XT 20 GB

NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB veya AMD Radeon RX 7900XT 20 GB Depolama: 120 GB

Tabloya baktığımızda oldukça ilginç şeyler görüyoruz diyebiliriz. Oyunseverlerin en az 10700K CPU’ya ihtiyaçları olacak. Ayrıca minimum RTX 2060 Super ekran kartı ve 120 GB depolama alanı da gerekecek. Bu sistem gereksinimleri, NVIDIA’nın 10 serisi kartlarının bir işe yaramayacağını göstererek yüksek donanım gerektiren bir oyunla karşılaşacağımızı gösteriyor.