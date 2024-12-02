Sony, PlayStation'ın 30. yılı şerefine indirim kampanyası başlattı. Birkaç hafta devam edecek bu kampanyada birçok oyunda güzel indirimler var.

Sony, PlayStation’ın 30. yılı şerefine oyunseverlerin çok hoşuna gidecek hamleler ve etkinliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdiye kadar 30. yıla özel ilk PlayStation’dan ilham alan PS5’ten PS Plus’a eklenen sürpriz oyunlara kadar birçok hamle görmüştük. Şimdi ise oyuncuları sevindirecek bir gelişme daha yaşandı.

Şirket, 30. yıla özel olarak PS Store’da yepyeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapmanya kapsamında aralarında büyük oyunlar da dahil yüzlerce yapımda %90'a varan indirimlere gidildi. Gelin bu indirimlerde fiyatı düşen yapımlara bakalım.

PlayStation Store'da 30. yıla özel fiyatı düşen oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı İndirimli fiyatı The Last of Us Part II (PS4) 1.399 TL 1.049,25 TL (%25) Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition (PS4) 309 TL 185,40 TL (%40) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5, PS4) 459 TL 229,50 TL (%50) Gran Turismo 7 (PS5, PS4) 1.999 TL 999,50 TL (%50) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) 999 TL 399,60 TL (%60) EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS5, PS4) 4.000 TL 2.000 TL (%50) Assassin's Creed Odyssey (PS4) 599 TL 119,80 TL (%80) Assassin's Creed Valhalla Deluxe Sürüm (PS5, PS4) 762,71 TL 190,67 TL (%75) A Plague Tale Bundle (1. ve 2. oyun) (PS5, PS4) 3.149 TL 1.259,60 TL (%60) Battlefield 4 (PS4) 699 TL 69,90 TL (%90) Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen (PS5, PS4) 2.519,99 TL 881,99 TL (%65) Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen (PS5, PS4) 2.519,99 TL 1.259,99 TL (%50) Far Cry 6 Deluxe Sürüm (PS5, PS4) 779 TL 194,75 TL (%75) Need for Speed Heat Deluxe Sürüm (PS4) 3.899 TL 194,95 TL (%95) Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü (PS5, PS4) 699 TL 349,50 TL (%50)

*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynayabiilirsiniz.

PlayStation Store’daki 30. yıl özel indirimleri 21 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsniz.