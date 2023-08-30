Eğer tasarımıyla her gün gördüklerinizden ayrılan, dayanıklı bir akıllı saat arayışındaysanız, KOSPET'in 5. yıla özel indirimle satışta olan akıllı saatlerine göz atmak isteyebilirsiniz.

Konu akıllı saat almak olunca, karşımıza pek çok seçenek çıkıyor. KOSPET de beş yıldır akıllı saatler üreten ve karşımıza hem tasarımsal hem de teknik özellikler yönünden güçlü akıllı saatler çıkaran markalardan biri.

KOSPET'in her bir akıllı saati özellikle tasarım çizgisiyle farklı zevklere hitap ederken, saatlerdeki 70 spor modundan verilerinizi hassas şekilde ölçebilen sağlık takibi özelliklerine kadar pek çok detay saatleri öne çıkarıyor.

KOSPET'te 5. yıllarına özel bol indirimli bir kampanya var:

Buraya tıklayarak göz atabileceğiniz kampanyada KOSPET'in akıllı saatlerinde %44'e varan indirimler var. Kendi resmi web siteleri üzerinden dünyanın her yerine satış yapan KOSPET'ten güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

Gelin bir de indirimde olan saatlere yakından göz atalım;

KOSPET Tank T2 & Tank 2 Special Edition

Ekran: 1.43'' AMOLED ekran

Batarya: 410 mAh, 10-15 günlük standart kullanım süresi

Su geçirmezlik: 50 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, IP69K & 5ATM sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

KOSPET Tank T2 modeli, aklınıza gelebilecek her ortamda dayanıklılığı ve şık tasarımıyla kolunuzda keyifle taşıyacağınız bir ürün. 70 dereceden -40 dereceye ekstrem hava koşulları için test edilen, tüm basınç ve dış temas testlerinden de başarıyla geçen bu ultra dayanıklı saat, aynı zamanda geniş AMOLED ekranı, uzun ömürlü bataryası ve sağlık takip özellikleriyle de öne çıkıyor.

İster ekstrem sporlarda ister şık bir davette kolunuzda rahatlıkla taşıyabileceğiniz Tank T2'nin bir de Special Edition modeli var. Aynı tüm özelliklerin yanında, Special Edition paslanmaz çelikten bir kayış ile geliyor.

Yakından incelemek ve hemen sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer Special Edition'ı tercih etmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

KOSPET Tank M2

Ekran: 1.85'' IPS ekran

Batarya: 380 mAh, 10-15 günlük standart kullanım süresi

Su geçirmezlik: 50 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, IP69K & 5ATM sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

Eğer tasarımı biraz daha modern, daha sade ve renkli bir akıllı saat arıyorsanız ve daha geniş bir ekrana ihtiyacınız varsa, size en uygun KOSPET modellerinden biri kesinlikle Tank M2.

İki renkli kayışı, dikdörtgen geniş ekranı ve dinamik tasarımıyla öne çıkan Tank M2, dayanıklılık konusunda yine KOSPET'in tüm saatlerinde görebileceğimiz gücünden faydalanıyor. Suya, basınca ve darbelere karşı ultra dayanıklı olan saat, sağlık takibi konusunda da başarılı bir performans sergiliyor.

Daha yakından bakmak ve tamamen siyah, siyah-kırmızı ve siyah-turuncu renkler arasından size en uygun olanı seçmek için buraya tıklayabilirsiniz.

KOSPET Tank X1

Ekran: 1.47'' AMOLED ekran

Batarya: 230 mAh, 8-12 günlük standart kullanım süres,

Su geçirmezlik: 30 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, 10 ATM & IP69K sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

Bir akıllı saatten ziyade, akıllı bileklik çizgisinde bir tasarım ve daha kompakt bir giyilebilir teknoloji ürünü istiyorsanız, KOSPET Tank X1'e mutlaka göz atmalısınız.

Tıpkı KOSPET'in tüm akıllı saatleri gibi aklınıza gelebilecek tüm ekstrem koşullara karşı test edilmiş ultra dayanıklı bir ürün olan Tank X1, bir akıllı saatin sunabileceği tüm özellikleri akıllı bileklik formatında; çok daha sade ve şık bir tasarımla sunuyor.

Eğer göz atmak isterseniz, indirimi kaçırmadan hemen buraya tıklayabilirsiniz

KOSPET Tank S1

Ekran: 1.47'' AMOLED ekran

Batarya: 300 mAh, 8-12 gün arası standart kullanım süresi

Su geçirmezlik: 50 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, IP69K & 5ATM sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

Klasik saat görünümünde, çok daha renkli ve daha minimal bir tasarım arıyorsanız, o zaman bakmanız gereken model KOSPET Tank S1.

Yine KOSPET'in üstün dayanıklılık standartlarını karşılayan, pek çok testten başarıyla geçmiş ve batarya performansıyla da memnun eden Tank S1, renk seçenekleri ve tasarım detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Uykunuzun takibinden tüm sağlık verilerinize, arama yapabilme özgürlüğünden dayanıklılığa her yönüyle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Tank S1'i dilerseniz buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

KOSPET'in beşinci yılına özel devam eden indirimlerin tamamına göz atmak ve sınırlı süre boyunca devam eden bu indirimden hemen faydalanmak için dilerseniz buradan kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.