Infinix, Doctor Strange Temalı Telefon Çıkarıyor!

Marvel Sinematik Evreni’nin son incisi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kısa bir süre önce vizyona girdi ve sosyal medyanın göbeğine oturdu. Marvel, Doctor Strange’e olan ilginin farkında olacak ki onun temasında bir telefon için Infinix ile birlikte çalışıyor.

Çin’in Hong Kong kentinde kurulan akıllı telefon şirketi Infinix, geçtiğimiz günlerde beyaz perde ile buluşan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin şerefine yeni bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu. Hem de Marvel iş birliği ile! Infinix, Marvel ile birlikte çalışarak Doctor Strange temalı bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki bu akıllı telefonun özellikleri nasıl olacakmış gelin bir göz atalım. Infinix 12 Doctor Strange Edition, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek Infinix, bu ayın ilerleyen zamanlarında Hindistan’da Note 12 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Note 12 ve Note 12 Turbo modellerinin piyasaya sürülmesinden önce yine bu ay içinde Marvel ile iş birliği sonucunda geliştirdiği Infinix 12’yi de Hindistan’da piyasaya sürecek. Cihaz, AMOLED paneliyle HD içerik izlemesini sağlayan bir ekran ile gelecek. Android 12’yle gelecek olan cihazın ekranı Full HD+ çözünürlükte ve 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Cihazın 33 W hızlı şarj desteğiyle geleceği de söyleniyor. İLGİLİ HABER Benedict Cumberbatch, Yeni Doctor Strange Filminin Ardından Oyunculuğa Ara Vereceğini Açıkladı Telefonun tasarımı da tahmin edebileceğiniz gibi Doctor Strange temalı olacak. Örneğin arka panelde Doctor Strange’in büyü yaparken ortaya çıkan turuncu halkası bulunacak. Tabii ki cihazın farklı renk seçenekleri de bulunacak. Satın alınan telefonlar, özel bir Doctor Strange temalı kutu ile gelecek. Cihazın dünya genelinde satışa çıkıp çıkmayacağına yönelik henüz bir açıklama yok. Çinli marka Infinix, bazı modellerini ülkemizde de satışa sunuyor ancak tabii ki Doctor Strange temalı Infinix 12'nin gelip gelmeyeceğine dair net bir şey söylemek zor.

